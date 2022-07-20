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ANTALYA

İmamdan caminin tuvalet kapısını çalan hırsıza: Bir daha böyle şeyler yapma

Antalya'da cami tuvaletindeki 2 kapıyı çalan Tunus vatandaşı Alaettine Tawai (29) yakalandı. Polisin çalınan kapılardan 1'ini teslim ettiği cami imamı Ramazan Koçyiğit, şüpheliyi karşısında görünce, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İmamdan caminin tuvalet kapısını çalan hırsıza: Bir daha böyle şeyler yapma
Camideki tuvalet kapısını çaldı.

Olay, 17 Temmuz gecesi, Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camisi'nde meydana geldi. Cami tuvaletine giren kişi, 2 kapı ile havalandırma pencerelerinin çerçevelerini söküp götürdü. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah camiye gelen görevli, kapı ve havalandırma pencerelerinin çerçevelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. Caminin ve bölgedeki onlarca iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin madde bağımlısı Tunus vatandaşı Alaettine Tawai olduğunu belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Operasyon düzenleyen ekipler Tawai'yi saklandığı adreste yakaladı. İfadesi alınan Tawai'nin kapıları sattığı kişi belirlendi. Kapılardan 1'inin parçalandığı ortaya çıktı. Çerçevelere ise ulaşılamadı.


Şüpheliyle birlikte camiye giden polis, imam Ramazan Koçyiğit'e kapıyı teslim etti. Polisin yanında şüpheliyi gören Koçyiğit, "Bir daha böyle şeyler yapma. Burası Allah'ın evi, hepimizin koruması gerekiyor" dedi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ


Şüpheli Tawai ise Koçyiğit'in sözlerine başını sallayarak onayladı. Polis tarafından ekip aracına alınan Alaettine Tawai, önce emniyete işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 18 organizatör gözaltına alındı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün 'Huzur- 20227' uygulaması yapıldı.
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Metruk yerler, yabancı uyrukluların yoğunlukla ikamet ettiği bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları ile toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 32 bin 719 personel tarafından 152 dedektör köpek eşliğinde uygulama gerçekleştirildi.
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6 bin 24 metruk bina, 11 bin 296 umuma açık yer, 485 terminal, 4 bin 158 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 963 yer kontrol edildi. 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 610 aranan kişi tespit edildi. 348'i yabancı uyruklu, 66'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 414 kişiye de idari yaptırım uygulandı.
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Uygulama kapsamında; 2 kamyon, 2 kamyonet, 2 otobüs, 2 otomobil ve 1 tekne ile 1 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 2 kesici, delici alet, 1255 gram esrar, 23 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 188 adet kök kenevir bitkisi ve 1037 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması
81 ilde göçmen kaçakçılığı uygulaması: 18 organizatör gözaltına alındı
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla 81 ilde 32 bin 719 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Huzur- 2022/7' uygulamasında, 12'si yabancı uyruklu 18 organizatör gözaltına alındı, 1141 düzensiz göçmen yakalandı.


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