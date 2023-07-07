İngiliz milletvekili Iain Duncan Smith'ten dünyaya 'KKTC'ye doğrudan uçuşların yapılması' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bulgaristan hükümetinin davetlisi olarak ülkeyi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüşen Zelenskiy, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya karşı silah yardımı tutumunu eleştirdi. Radev’in Ukrayna’ya silah verilmesine yönelik tavrına tepki gösteren Zelenskiy, "Ordunuz zayıflamasın diye mi, yoksa Ukrayna daha güçlü olmasın diye mi silah yardımını desteklemiyorsunuz? Rusya buraya gelirse tüm sahip olduklarınız bile onunla savaşmaya yetersiz kalır. 160 milyon nüfuslu bir devlete karşı gücünüz yetersiz olur.” dedi.