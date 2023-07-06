Hükümet davetiyle Bulgaristan'a giden Zelenskiy Cumhurbaşkanı Radev'i topa tuttu: Niye Ukrayna'yı desteklemiyorsunuz?

Bulgaristan hükümetinin davetlisi olarak ülkeyi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Radev, görüşmenin basına açık bölümünde, Ukrayna halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha ilk günden itibaren ülkenize karşı saldırıyı kınadım. Bulgaristan binlerce Ukrayna vatandaşına yardım eli uzattı. Ancak Bulgar silahlarının Ukrayna’ya verilmesine desteğim yok.” dedi.

Bölgedeki ortamın yeteri kadar endişe verici olduğunu dile getiren Radev, "Avrupa’daki güvenlik, barış ve radyasyon riskleri gittikçe artıyor. Bunalıma diplomatik yolla çözüm bulunmalı.” diye konuştu.

“Bunalım değil, savaş”

Zelenskiy, Radev’in tutumuna cevaben, “Bu bir bunalım değil, bu bir savaştır. Allah vermesin ama benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Bunalım olsaydı milyonlarca insan ülkeyi terk etmezdi.” ifadelerini kullandı.

Radev’in Ukrayna’ya silah verilmesine yönelik tavrına tepki gösteren Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Ordunuz zayıflamasın diye mi, yoksa Ukrayna daha güçlü olmasın diye mi silah yardımını desteklemiyorsunuz? Rusya buraya gelirse tüm sahip olduklarınız bile onunla savaşmaya yetersiz kalır. 160 milyon nüfuslu bir devlete karşı gücünüz yetersiz olur.”

Zelenskiy, Ukraynalıların savaşın Bulgaristan’a, Polonya’ya veya başka bir yere ulaşmaması için savaşmak zorunda olduklarına vurgu yaparak, “Sadece Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın geleceğini de düşünmeliyiz.” dedi.

Parlamentodan Ukrayna’ya destek

Bulgaristan Parlamentosu da Zelenskiy’nin ziyareti vesilesiyle önemli yasama adımları attı.

Başbakan Nikolay Denkov’un koalisyon hükümetini oluşturan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ile GERB partisi, Parlamentodaki diğer Avrupa Birliği ve NATO yanlısı güçleri ile birlikte, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üyelik görüşmelerini destekleyen bir bildiri kabul etti.

Milletvekilleri ayrıca ülkenin askeri mühimmat depolarının gözden geçirilmesini öngören bir karara ve ülkenin geçmişte Rusya’dan satın aldığı ancak kullanamadığı iki nükleer enerji reaktörünün Ukrayna’ya satılması için görüşmelere onay verdi.

Rusya güdümlü ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve ırkçı-milliyetçi Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi kararlara karşı çıktı.







