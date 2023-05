İngiliz yazar Batı medyasının Erdoğan düşmanlığına tepki gösterdi

Batı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığının vücut bulduğu The Economist dergisi, seçim sürecinde birbirinden skandal ve tutarsız içeriğe imza attı. Son bir haftada 20 paylaşım yaparak Türkler kadar seçimi takip eden İngiliz The Economist, gazetecilik çizgisini aşan bir dille adeta kin kustu. Daha önce “Erdoğan gitmeli” diyen dergi, “Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin diktatörüne ve zamana karşı yarışıyor” başlıklı yazısıyla da tarafını belli etti. Asılsız iftiralara seyirci kalamayan Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, The Economist’in tutumu üzerinden Batı medyasının, Erdoğan ve Türkiye’ye karşı düşmanlığa varan karşıtlığı hakkında bir yazı kaleme aldı.