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İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kaldı. Tarihi seçim yurt içinde olduğu kadar, dış basın tarafından da yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'na desteğini alenen açıklayan Batı medyası Türkiye ve Erdoğan'ı hedef göstermeye devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli The Telegraph, dünyanın gözünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası yenilgisinde olduğunu açıkça paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun Batı ile sürdürmek istediği ilişkilerin ve Batılı liderlerin beklentilerinin altı çizildi.

12:30 . 12/05/2023 Cuma
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İngiliz basını Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

İngiliz basını Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Batı medyasında 6'lı masaya destek niteliğinde haberlerin ve analizlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İngiliz basınından The Telegraph, açık bir şekilde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

'NATO'nun içindeki düşman'

"NATO'nun içindeki düşman" şeklinde skandal ifadelerin yer aldığı görüş yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaybederse, özgür dünyanın sevinecek bir nedeni olacak." denildi. Seçmenlerin yönlendirilmek istendiği yazıda, 14 Mayıs'ta Ankara'nın Batı ittifakındaki konumunu koruyup koruyamayacağının oylanacağı savunuldu.

Kılıçdaroğlu yorumu: NATO, ABD ve AB ile ilişkileri düzeltecek

Batılı liderlerin, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "NATO ve ABD ile ilişkileri düzeltme sözü verme taahhüdüne büyük ilgi gösterdiğine" dikkat çekildi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu ile Batılı ortaklarının, uzun süredir askıda olan Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik girişimini "yeniden canlandırmaktan" söz ettiği kaydedildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#The Telegraph
#seçim
26 dakika önce
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