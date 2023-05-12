İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek

Türkiye'deki tarih seçim uluslararası medyanın da yakın takibinde. Seçime günler kala İngiliz medyasından çarpıcı bir analiz geldi. Middle East Eye, seçimin kaderini belirleyebilecek sessiz seçmen kitlesini açıkladı. 'Milyonlarca ev hanımı için Erdoğan hâlâ bir numara' başlığı ile yayınlanan analizde, "Ev kadınları, Erdoğan ve AK Parti'nin sosyal önceliklerine ve dini değerlerine muhalefetten daha yakın olduğuna inanıyor" ifadelerine yer verildi.