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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi’nde bulunan askerlerle kıldı. Bayramını kutladığı askerlere seslenen Soylu, “15 Temmuz’dan bugüne kadar 8 bin, az bir rakam değil, barınak, sığınak mağara, tarumar edildi. Neredeyse topraklarımızın her tarafını delik deşik etmişler. Her bir inlerini bulduk, bulmaya devam ediyoruz. Şu anda Türkiye’ye teröristler gelmeye korkuyor. ‘Hayatta kalmayacağız’ diye büyük korkuları var. Bunu sağlayan sizin yere sağlam basışınızdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnlerini tarumar ettik ​
Bakan Soylu bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi’nde bulunan askerlerle kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi’nde bulunan askerlerle kıldı.

Bakan Soylu, Hakkari’deki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt’in Eruh ilçesinde Siirt-Şırnak sınırındaki Gabar Dağı bölgesindeki 1450 rakımlı Akrep Üs Bölgesi’ne geçti. Burada bayramını kutladığı askerlere seslenen Soylu, “15 Temmuz’dan bugüne kadar 8 bin, az bir rakam değil, barınak, sığınak mağara, tarumar edildi. Neredeyse topraklarımızın her tarafını delik deşik etmişler. Her bir inlerini bulduk, bulmaya devam ediyoruz. Şu anda Türkiye’ye teröristler gelmeye korkuyor. ‘Hayatta kalmayacağız’ diye büyük korkuları var. Bunu sağlayan sizin yere sağlam basışınızdır” dedi.

  • Öte yandan, Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e “adalete teslim ol” çağrısı yaptı. Firari Peker’in iddiaları üzerine yazılı açıklama yapan Soylu, şöyle dedi: “Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol.”

Soylu açıklamasında muhalefetin de asılsız iddiaları siyaset malzemesi yapan muhalefet partilerine tepki gösterdi.

İran sınırında 1 polis şehit

İran sınırında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli bir Özel Harekat polisi, İran tarafından teröristlerce atılan roketle şehit oldu. Saldırıda 3 polis de yaralandı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı ilimizde Türkiye- İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
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