İnterneti olmayan köydeki minikler uzaktan eğitim için dondurucu soğukta tepeye çıkıyor

Yaşadıkları sorunla ilgili konuşan baba Okay Yenilmez, 2000 yılında evlendiğini ve 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Evlerinin üstünde oturan kardeşinin de 3 çocuğu olduğunu kaydeden Yenilmez, EBA’ya giren öğrencilerimiz var biz sıkıntı yaşıyoruz. Evimizde internet yok. 23 Haziran’da müracaat ettim ve alt yapı yok dediler. Türk Telekom’un alt yapısı olmayınca diğer operatörler de internet bağlayamıyor. Bize sürekli ’alt yapıyla ilgili bekleme süreci devam ediyor’ diyorlar. Biz şu anda mağdur olduk. Telefonla da giremiyorum. 4 öğrenci bu sistemi kullanıyor. Bu çocukların hangi biri bir telefonla derse girecek. Çocuklar çok zorlanıyor, yetişemiyoruz. Sabahtan akşam 16.00-17.00’a kadar ders oluyor. Bundan dolayı da mecbur evde kalmak zorundayız ki çocuklar derse girsin diye. Her girdiğimizde çok miktarda da telefonun interneti gidiyor. İnternet zaten yetmiyor. Her ay 200 liranın üzerinde fatura ödüyoruz diye konuştu.