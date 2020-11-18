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EĞİTİM

Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Bakan Ziya Selçuk imzasıyla yayınlanan açıklamada dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlara vurgu yapıldı. Alınan kararlar, "uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek, sınavlar yapılacak mı?" gibi soruları da cevaplıyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada uzaktan eğitim ile ilgili akıllara takılan tüm sorular cevaplandı.

Özel okullar kararlara dahil mi?

  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yayınlanan açıklamada uzaktan eğitim sürecinin detayları paylaşıldı. Uzaktan eğitime ilişkin yapılan açıklamada, dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlara vurgu yapılarak, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki ’bireysel eğitimler’ yüz yüze gerçekleştirilebilecektir. Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız” denildi.

Okullar ne zaman açılacak?
GÜNDEM
Okullar ne zaman açılacak?

"Yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak"

“31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkân sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecektir” denildi.

Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?
GÜNDEM
Ara tatilde öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor
  • Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020’den bugüne 49 milyon 768 bin ders saati hizmet veren canlı sınıf uygulamaları bu süreçte de aktif olarak hizmet sunacaktır. EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir.

EBA'da 240.000’den fazla soru bulunuyor

9,1 milyar tıklanma oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi unvanını elde eden EBA internet portalımız ise 1.700’den fazla ders ve 40.000’nin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerimizin hizmetinde. EBA’da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5.000’den fazla kitap ve 240.000’den fazla soru öğretmen ve öğrencilerimize sunulmaktadır.

Merkezî sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Öğretmenler ek ders ücreti alacak mı?

  • Bu süreçte öğretmenlerimiz de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarımıza gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabileceklerdir. Zümre öğretmenlerimiz ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullarımıza geleceklerdir. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerdir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020’ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020’ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır.

"Herkesin desteğine ihtiyacımız var, lütfen kurallara uyalım"

  • Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreçteyiz. Tedbirlerimizi hijyen standartlarına bağlı olarak en üst düzeyde aldığımız, çocuklarımızın okul bahçelerindeki ve sınıflarındaki temassız oyunlarını bile tasarladığımız yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir. Gönül arzu ederdi ki bu arayı vermeyelim hatta dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi tüm sınıf düzeylerimizle okullarımızla buluşalım. Fakat ülke genelindeki koşullar nedeniyle böyle bir kararı almak durumunda kaldık. Tabi ki çağrımızı yinelemekten vazgeçmiyoruz: Çocuklarımızın geleceği için “Herkesin desteğine ihtiyacımız var, lütfen kurallara uyalım” Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Ayrıca, 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezimizle vatandaşlarımızın uzaktan eğitimle ilgili tüm sorularına cevap vermek üzere hazır olduğumuzu bildirmek isterim”

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