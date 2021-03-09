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İZMİR

İnternetten fırın satın aldı: Oyuncak fırın gelince şok geçirdi - İzmir haberleri

İnternetten fırın satın aldı: Oyuncak fırın gelince şok geçirdi

İzmir'de yaşayan 33 yaşındaki Selin Çamlıtepe'ye yeni taşındığı evi için internet üzerinden satın aldığı fırının yerine oyuncak fırın gönderildi. Çamlıtepe, "Hakkımı arayacağım, hukuki yola başvuracağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sipariş verdiği fırın yerine gelen oyuncak.
Sipariş verdiği fırın yerine gelen oyuncak.

Selin Çamlıtepe, yeni taşındığı evine, geçen şubat ayında, internet sitesi üzerinden fırın satın aldı. Ancak Çamlıtepe'ye gönderilen paketten pembe renkli oyuncak fırın ile oyuncak mutfak dolabı çıktı. Çamlıtepe, hemen alışveriş yaptığı internet sitesinin yetkilerine ulaşmak istedi. Ancak kimseye ulaşamadı.

DHA

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Eve gelen koliyi açtığında büyük bir şok yaşadığını ifade eden Çamlıtepe, "Bilindik bir internet sitesinden evime fırın siparişi verdim. Elime oyuncak fırın ulaştı. Çok mağdur durumdayım, çünkü sipariş ettiğim fırın için çok yüklü bir meblağ ödemiştim. İki oğlum var, oyuncak fırın onlara hediye bile olamaz. Bu konuda yasal yollardan gerekli her türlü işlemi yapacağım. İç hukuk yolları tükenirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurmayı düşünüyorum" dedi.

DHA

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Yaşadığı mağduriyetin ardından alışveriş yaptığı sitenin müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden Çamlıtepe, şunları söyledi:

  • "Ayrıca sayfa üzerinden müşteri şikayeti de oluşturdum. Sadece özür dilediler. Başka herhangi bir iletişim kurmadılar. Yenisini göndeririz, telafi ederiz gibi bir şey de demediler. Zaten ilk aramamda yanıt aldım. Sonraki aramalarıma da cevap vermediler. Bir kere daha benzer bir durumla karşılaşmıştım. O zaman da bot sipariş etmiştim ama yerine banyo terliği gelmişti. O zaman hukuki yola başvurmamıştım çünkü kargo gelir gelmez paketi açmıştım ve hemen iade etmiştim. Oyuncak fırın gelince aldığım fırının yanında hediye olarak verildiğini düşündüm ama öyle olmadı. Hakkımı bu sefer arayacağım. İnternetten sipariş ettiğime bin pişman oldum."

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