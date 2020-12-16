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Gündem Uzaktan eğitim için aldığı bilgisayarın kutusunu açınca hayatının şokunu yaşadı
İSTANBUL

Uzaktan eğitim için aldığı bilgisayarın kutusunu açınca hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan bir baba, çocuğunun uzaktan eğitime daha rahat girmesi için ona sürpriz yaparak bir elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. Ancak baba ve çocuğunu kötü bir sürpriz bekliyordu. Kutudan lapton yerine kitap çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kargoyla gelen kutudan sadece kitap çıktı.
Kargoyla gelen kutudan sadece kitap çıktı.

Çekmeköy’de yaşayan bir baba, çocuğunun uzaktan eğitime daha rahat girmesi için ona sürpriz yaparak bir elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. Babasının sürprizi karşısında sevinen çocuk, heyecanla paketi açınca aile hayatının şokunu yaşadı.

Çekmeköy Çamlık Mahallesinde yaşayan Alparslan ailesi, telefondan uzaktan eğitim derslerine katılmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi oğulları Efe Kerim Alparslan’a sürpriz yapmak için elektronik mağazasından bilgisayar siparişi verdi. Baba Alparslan’ın siparişi 3 gün sonra aileye ulaştı. Alparslan, paketi görünce heyecanlanan oğlu Efe Kerim’e sürpriz yaptıklarını söyleyerek verip açmasını istedi.
Bilgisayar beklediler, 3 adet kitap çıktı

Küçük çocuk bilgisayar kutusunu görünce heyecanlanan Efe Kerim Alparslan, bir an önce paketi açmaya çalıştı. Bu sırada baba çocuğunun heyecanını ve paketi açmaya çalışmasını telefonuna kaydetmeye başladı. Paketin açılmasıyla birlikte bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.


Kutusunu göndermişler

Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD’si kağıtlarda yırtılarak alınmış. Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar ve EBA’dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo elektronik marketle iletişime geçmesini istediler, çocuklarım çok mağdur oldu” dedi.


Derse giremiyorum

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, “Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydı. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin” diye konuştu.

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