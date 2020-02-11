İpteki halıyı alırken 8'inci kattan düşen kadın öldü.

"Gamze İlgezdi'nin aracında kardeşim ne gördü de öldürdüler?"

CHP'li vekil İlgezdi'nin makam aracında infaz edilen Gökhan Arıcan'ın ailesi 5 yıldır adalet arıyor. Maktulün abisi Özgür Arıcan, 'Gamze İlgezdi'nin aracında kardeşim ne gördü de öldürdüler?' sorusunu yöneltiyor. Arıcan ailesi, soruşturmayı yürüten savcının FETÖ'den tutuklandığını ve birçok delilin karartıldığını öne sürüyor.