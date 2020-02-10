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İZMİR

Eşi ve oğlu öldürülen Suriyeli Muhammed: O eve dönmeyeceğim

İzmir'in Menemen ilçesinde, eşi Manar Alahmed bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise boğularak öldürülen Halil Muhammed , eşinin kolundaki 5 bileziğin olmadığını söyledi. Eşi ile oğlunun öldürüldüğü eve sadece temizlik için girdiğini belirten Halil Muhammed, "O eve dönmeyeceğim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Üç yaşındaki kızı Delal ile birlikte kalan Halil Muhammed.
Üç yaşındaki kızı Delal ile birlikte kalan Halil Muhammed.

Daireden çocuk ağlama sesi üzerine Suriyeli ailenin yaşadığı eve giren komşular, 5 aylık hamile Manar Alahmed'i (35) yatak odasında, 5 yaşındaki Muhammed C.'yi de başka bir odada öldürülmüş olarak buldu. Annesinin cansız bedeni başında ağlarken bulunan 3 yaşındaki çocuğu alıp çıkan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde annenin 6 yerinden bıçaklanarak, küçük oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Otopsinin ardından anne-oğul toprağa verilirken, ailenin alt kat komşuları H.E. ile oğulları Ş.E., ve O.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

5 yaşındaki Muhammed C.


'TEK İSTEĞİM KATİLİN BULUNMASI'

Üç yaşındaki kızı Delal ile birlikte kalan Halil Muhammed (32), yaşananlara anlam veremediğini söyledi. Muhammed, "Ne alt komşularımız ne de bir başkasıyla, hiç kimseyle bir sıkıntımız olmadı. Şüphelendiğim kimse yok. Ben çalışırken bir arkadaşım aradı ve eve gelmemi söyledi. Eve geldiğimde eşim ve çocuğumu cansız bir şekilde gördüm. Olayda hırsızlık olduğunu düşünüyorum. Eşimin beş tane bileziği alınmış" dedi.

Olayın yaşandığı ev.

Eşinin ve oğlunun öldürüldüğü eve bir daha gitmeyeceğini söyleyen Muhammed, "Katilin bulunmasını istiyorum. Nereli olduğunun hiçbir önemi yok. Türk, Kürt, Suriyeli veya başka bir milletten hiç fark etmez. Kızımla bir başıma kaldım. Artık onunla beraber yaşayacağız. Olayın ardından bir kez eve gittim. Temizledikten sonra çıktım, bir daha da gitmedim. Oraya dönmeyeceğim. Çünkü orada kalmak çok zor. Tek istediğim katil veya katillerin bir an önce yakalanması" şeklinde konuştu.

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