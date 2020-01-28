Gündem Depremin kahramanı Suriyeli Mahmudun evi de hasar görmüş Yardım taleplerini ise Allah rızası için yaptım diyerek reddetti
ELAZİĞ

Depremin kahramanı Suriyeli Mahmud'un evi de hasar görmüş: Yardım taleplerini ise 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti

6.8'lik Elazığ depreminde elleriyle kazıdığı enkazın arasından yaralıları kurtaran Suriyeli Mahmud, depremde hasar gören apartmandaki öğrenci evinde yaşamını sürdürüyor. Türkiye'nin birçok yerinden yardım talebi gelen Mahmud, "Ben Allah rızası için yaptım" diyerek bu talepleri geri çevirdi. Mahmud'un yaptığı kahramanlık sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ailesine ve kendisine vatandaşlık verilmesi için işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli Mahmud
Suriyeli Mahmud

Çok sayıda duygusal ana sahne olan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde, Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazı elleri kan içinde kalmasına kazımaya devam edip yaralı Aydın ailesine ulaşan Mahmud el Osman, bir anda Türkiye'nin gündemi oldu.

AA
Suriyeli Mahmud

"Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı"

Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede ile buluştu

Zaman zaman kendisini gören Elazığlıların, "Depremdeki kahraman sen misin" diye sorduğu Mahmud, Sürsürü Mahallesi'ndeki evinde yaşamına devam ediyor.

Suriyeli Mahmut enkaz altında kalan vatandaşı tırnaklarıyla kazıya kazıya kurtardı
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Suriyeli Mahmut enkaz altında kalan vatandaşı tırnaklarıyla kazıya kazıya kurtardı
Suriyeli Mahmut, enkaz altında kalan vatandaşı kurtardı. Vatandaş kurtarıldığı anları anlatırken, “Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmut isimli Suriyeli tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı” açıklamasında bulundu.


  • Suriyeli 3 üniversite öğrencisiyle beraber aynı evi paylaşan Mahmud'un yaşadığı 4 katlı bina da çevredeki bazı evler gibi hasar görmüş durumda.

AA
Suriyeli Mahmud

Allah rızası için yaptım diyerek yardım taleplerini geri çevirdi

Birinci dereceden hasarlı olduğu belirtilen binanın girişinde çatlağın oluştuğu dairede kalan Suriyeli Mahmud'a, kendisiyle ilgili çıkan haberlerin ardından Türkiye'nin birçok yerinden yardım talebi geldi.

  • "Ben Allah rızası için yaptım" diyerek bu talepleri geri çeviren Mahmud el Osman, yaptığı açıklamada deprem anındaki yaşadıklarını "insanlık görevi" olarak nitelendirdi.

Suriyeli Mahmut enkazdan kurtardığı çiftle buluştu
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Suriyeli Mahmut enkazdan kurtardığı çiftle buluştu
Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi. Dürdane Aydın, buluşma anında gözyaşlarına hakim olamadı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını dile getiren Mahmud, şöyle konuştu:

"Ben meşhur olmak veya yardım almak gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim insanlık görevi ve Allah rızasıydı. Ben Allah rızası için yaptım. İnşallah hayırlı şeyler yapmışımdır. Depremde bizim evimiz de zarar görmüştü. Ama gidecek başka yerim yok, burada kalmaya bir süre daha devam edeceğim. Aslında taşınmak istemiyorum ama daha sonra taşınmak zorunda kalırım."

"Türk vatandaşlığı bana şeref verir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesinin ise kendisine gurur verdiğini ifade eden Mahmud, şöyle devam etti:

  • "Bu, benim ve ailem için büyük bir gurur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türk vatandaşlığı bana şeref verir. Sıkıntım çözülecek belki ama Suriye'de geride kalan çok sayıda yardıma ihtiyacı olan var. Benim Türkiye'den bir isteğim var. O da Suriye'de ilaç bulmakta zorluk çeken vatandaşlar var. Onlara bu konuda yardımcı olunursa çok sevinirim. Suriye'den çok sayıda kişi ilaç için bana ulaşmaya çalıştı. İnşallah onlar için de büyük Türk milleti bir çare üretebilir."

Mahmud, Türk Kızılay'ın başlattığı ailesiyle buluşturma gayretini kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu, bunun gerçekleşmesini dilediğini kaydetti.

AA
Suriyeli Mahmud ve arkadaşı

Ailesiyle kavuşma umudunun kendisini heyecanlandırdığına dikkati çeken Mahmud, "Ailemle buluşmak için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü oradaki yaşam her geçen gün zorlaşıyor. Bugünlerde yine göç etmek zorunda kaldılar. İnşallah kısa zamanda onlarla da buluşurum." ifadelerini kullandı.

  • Son iki gündür ailesine ulaşamadığını belirten Mahmud, "Çünkü bu sürede telefonum kayıptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bana telefon hediye ettikten sonra aileme ulaştım ve göç etmek zorunda kaldıklarını öğrendim. İdlib'e bağlı bir köydelerdi. Esed rejimi köyümüzü bombaladıktan sonra taşındılar." diye konuştu.

İHA
Suriyeli Mahmud

İHA
Suriyeli Mahmud

İHA
Suriyeli Mahmud

İHA
Suriyeli Mahmud
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