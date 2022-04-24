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ANKARA

İranlı çeteden 1 milyar dolarlık vurgun

Lideri İran’da tutuklu çete, hayali yatırımlar ve lüks yaşama vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi 1 milyar dolar dolandırdı. Çetenin mağdurlarından 400’ü Türk vatandaşı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İranlı çeteden 1 milyar dolarlık vurgun
Şebekenin mağdur ettiği kişilerden 400’ü Türk vatandaşı.

Lideri İran’da tutuklu bulunan ve bazı üyeleri Interpol tarafından Türkiye dahil 4 ülkede arandığı belirtilen dolandırıcılık şebekesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şebekenin, lüks yaşam vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi, 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. 5 üyesinin Interpol tarafından arandığı şebekenin, mağdurları lüks yaşam vaadiyle inandırdığı öne sürüldü. Şebekenin lüks partiler, pahalı saat ve hediyeler, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek amacıyla kandırdıkları iddia edildi.

400 MAĞDUR TÜRKİYE’DEN

Şebekenin, İran’da 2 bin Türkiye’de ise 400’ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıca sürekli isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları belirtildi.

LÜKS HAYATA KANIYORLAR

Konuya ilişkin avukat Maşallah Maral, “İran merkezli bir örgüt ve İran’da yapılan yargılamalar sonucunda 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye’deki mağdurlara ulaştık. Lüks yaşam vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı hayatı gördükten sonra bunlara inanıyorlar. Güven tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar” dedi.

30 BİN DOLAR KAYIPLARI VAR

Mağdurların 2 yılı aşkın süredir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, “Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen aşamalarda, 2 yılı aşkın süredir mağdurlara herhangi bir ödeme yapılmamakta. Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor” dedi. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söyledi.

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