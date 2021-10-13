Gündem Vanda eski İranlı askeri kaçırmak isteyen ikisi İran ajanı sekiz kişi suçüstü yakalandı
VAN

Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen ikisi İran ajanı sekiz kişi suçüstü yakalandı

Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen ikisi İran ajanı sekiz kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Vanda eski İranlı askeri kaçırmak isteyen ikisi İran ajanı sekiz kişi suçüstü yakalandı
Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen kişilere operasyon.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı.

  • Alınan bilgiye göre, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen ikisi İran ajanı sekiz kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı.

MİT'ten nefes kesen operasyon: İran ajan şebekesi çökertildi
OYNAT 00:52
MİT'ten nefes kesen operasyon: İran ajan şebekesi çökertildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesine suçüstü yaptı. Alınan bilgiye göre, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonuyla yakalandı. Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.

MİT tarafından, İranlı istihbarat görevlilerinin M.A'nın İran'a kaçırılması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da şebeke oluşturmaya çalıştığı tespit edildi.

MİT ve Emniyetin takibe aldığı şebeke üyelerinin, İranlı istihbaratçıların talimatıyla, eski asker M.A'nın eşi M.E'ye kaçırma olayına yardım etmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettikleri, kabul etmemesi halinde İran'da yaşayan ailesine zarar verileceği tehdidinde bulundukları belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İran istihbaratının M.A'yı araçla İran'a kaçırmak üzere 2 kişiyi 24 Eylül'de Van'a gönderdiğinin tespiti üzerine MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şebeke üyelerine suçüstü yapıldı.

  • 24 Eylül saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı.
  • Devam eden operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.
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