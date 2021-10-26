Gündem İş kazasında kopan baş parmağı için 69 bin lira tazminat kazandı Şirket iflas ettim diyerek ödemedi
KOCAELİ

İş kazasında kopan baş parmağı için 69 bin lira tazminat kazandı: Şirket 'iflas ettim' diyerek ödemedi

Kocaeli Dilovası'nda 2011 yılında fabrikada meydana gelen iş kazasında sağ el baş parmağını kaybeden ve 2012 yılında da ayağı kırılan Kazım Korkmaz'a toplam 69 bin 882 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

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Haber Merkezi DHA
İş kazasında kopan baş parmağı için 69 bin lira tazminat kazandı: Şirket iflas ettim diyerek ödemedi
Kazım Korkmaz, emekli olduğunu fakat mağduriyeti nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Kazım Korkmaz (55), şirketin iflas ettiği gerekçesiyle parasını ödemediğini söyleyerek, "İş Mahkemesi'nin en fazla 2 yılda bitmesi lazım. Biz 10 yıldır bekliyoruz. İcraya verdiğimiz halde paramızı alamıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

  • Kazım Korkmaz, avukatı Müge Bozok aracılığıyla çalıştığı şirkete tazminat davası açtı. Avukat Müge Bozok, dava dilekçesinde müvekkili Kazım Korkmaz'ın çalıştığı fabrikada 13 Nisan 2011 yılında sağ elinin baş parmağını profil kesme makinesine kaptırdığını ve iş kazası geçirmesi nedeniyle sağ el başparmağını kaybettiğini belirtti. Dilekçede söz konusu kazanın tamamen işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlayamaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Kazım Korkmaz'ın kazadan sonra rapor aldığı kaydedildi. Rapor bitiminde de Korkmaz'ın iş başı yaptığı ve iş yerindeki dağınık duran ruloların üzerine düşmesi sonucunda 16 Mart 2012'de de ayağının kırıldığı ifade edildi. Dilekçede söz konusu işveren hakkında 77 bin 180 lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulunuldu.

İş kazasında kopan baş parmağı için 69 bin lira tazminat kazandı; şirket
İş kazasında kopan baş parmağı için 69 bin lira tazminat kazandı; şirket

ŞİRKET DAVACI KORKMAZ'IN ÖZEN GÖSTERMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şirketin mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise şirketin iş güvenliği ile ilgili önlemleri her zaman aldığı, gerekli eğitimlerin verildiği ve Kazım Korkmaz'ın başına gelenlerin tamamen kendi hatası olduğu iddia edildi. Davacı Korkmaz'ın verilen eğitimlere ve alınan tüm iş güvenliği tedbirlerine rağmen gerekli özeni göstermediği ve davacı Korkmaz'ın parmağının kesilmesinde şirketin kusuru olmadığı öne sürüldü.

SGK RAPORU: İŞVEREN YÜZDE 70 İŞÇİ, YÜZDE 30 KUSURLU

Davayı 2017 yılında karara bağlayan Gebze 3. İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca düzenlenen raporda davalı iş yerinin yüzde 70 kusurlu ve davacı Kazım Korkmaz'ın yüzde 30 kusurlu olduğuna dair görüş bildirdiğini dikkate aldı.

69 BİN 882 LİRA TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, davalı şirketin davacı Kazım Korkmaz'a maddi tazminat olarak 54 bin 882 lira ve manevi tazminat olarak da 15 bin lira olmak üzere toplam 69 bin 882 lira ödenmesine karar verdi.

"İCRAYA VERDİĞİMİZ HALDE PARAMIZI ALAMIYORUZ"

Davaya ilişkin konuşan Kazım Korkmaz, 2011 yılında iş kazası geçirdiğini belirterek "Mahkeme bitti, 'iflas' diye gösterip param ödenmedi. İcraya verdiğimiz halde bu icrayı alamıyoruz. Ben, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu davalara duyarlı olmasını istiyorum. Bir başkası da benim gibi böyle bir sorun yaşamasın istiyorum. İş Mahkemesi'nin en fazla 2 yılda bitmesi lazım. Biz 10 yıldır bekliyoruz. İcraya verdiğimiz halde paramızı alamıyoruz" ifadelerini kullandı. Korkmaz, emekli olduğunu fakat mağduriyeti nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

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