Gündem Ataşehirde iş makinesinin altında kalarak ölen işçinin yakınları Belediye olayı örtbas edebilir
İSTANBUL

Ataşehir'de iş makinesinin altında kalarak ölen işçinin yakınları: Belediye olayı örtbas edebilir

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta devrilen ve sürücü Oğuz Kaçmaz'ın ölümüne neden olan iş makinesi kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Talihsiz vatandaşın yakınları, Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Kaçmaz'ın iş makinesi operatörü olmadığını ve gerekli ekipmanların kendisine tutanak ile tahsis edilmediğini iddia ederek, "Üzerine gidilmezse fen işleri müdürü eskiye yönelik bir düzenleme ile örtbas edebilir." dedi.

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Ataşehirde iş makinesinin altında kalarak ölen işçinin yakınları: Belediye olayı örtbas edebilir
Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta bir TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta ilerleyen iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçesine devrildi.

Yan yatan aracın sürücüsü Oğuz Kaçmaz (40), asfalt düzeltmek için kullanılan silindirlerin altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vinçle kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan Kaçmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAÇMAZ'IN YAKINLARI: ÖRTBAS EDİLEBİLİR

Kaçmaz'ın yakınları belediyede düz şoför kadrosunda yer aldığını ve iş makinesi operatörü olmadığını öne sürdü.

Gerekli ekipmanların Ataşehir Belediyesi tarafından sürücüye tutanak ile tahsis edilmediğini belirten Kaçmaz'ın yakınları, "Üzerine gidilmezse fen işleri müdürü eskiye yönelik bir düzenleme ile ört bas edebilir." ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü: 'Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü'
GÜNDEM
Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü: 'Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü'
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