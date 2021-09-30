Ataşehir'de iş makinesinin altında kalarak ölen işçinin yakınları: Belediye olayı örtbas edebilir

Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta bir TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta ilerleyen iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçesine devrildi.
Yan yatan aracın sürücüsü Oğuz Kaçmaz (40), asfalt düzeltmek için kullanılan silindirlerin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Vinçle kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan Kaçmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KAÇMAZ'IN YAKINLARI: ÖRTBAS EDİLEBİLİR
Kaçmaz'ın yakınları belediyede düz şoför kadrosunda yer aldığını ve iş makinesi operatörü olmadığını öne sürdü.
Gerekli ekipmanların Ataşehir Belediyesi tarafından sürücüye tutanak ile tahsis edilmediğini belirten Kaçmaz'ın yakınları, "Üzerine gidilmezse fen işleri müdürü eskiye yönelik bir düzenleme ile ört bas edebilir." ifadelerini kullandı.