Gündem İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar Adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor
MUĞLA

Muğla haberleri: İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar!

İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar: Adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor

İş makinesi ile ormanda tarihi eser arayan 4 kişi Muğla'da Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bayır Jandarma Karakol ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Yapılan baskında İ.K , E.K ,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.​
Yapılan baskında İ.K , E.K ,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.​

Muğla'nın Menteşe’nin kırsal Paşapınarı mahallesi Medetbeleni tepesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan alana baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında İ.K , E.K ,B.K ve H.M isimli 4 şüpheli suçüstü yakaladı.

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı: Osmanlı dönemine ait tas ve kase bulundu
GÜNDEM
Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı: Osmanlı dönemine ait tas ve kase bulundu

Define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kazı malzemeleri ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin arazide yaptığı arama çalışmasında kazı yapmakta kullanılan ekskavatör iş makinesi ve define aramada kullanılan kazı malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: İlk kez ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: İlk kez ele geçirildi

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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