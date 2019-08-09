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İSTANBUL

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: İlk kez ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçaklarına 3 ilçede 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında eski dönem uygarlıklarına ait 912 sikke yakalanırken, ilk kez 13 adet sahte sikke imalatında kullanılan bal mumu kalıp ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Operasyonda ele geçirilen eserler.
Operasyonda ele geçirilen eserler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve daha önceki zamanlardaki uygarlıklara ait kültürel varlıklarını yurt dışına çıkaran şahısları tespit ederek tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma yürütüyor.

İstanbul polisi Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına 5 ayrı operasyon düzenledi.

  • Operasyonlarda Yunan, Helenistik Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine 912 adet orjinal ve birebir imitasyon sikke ele geçirildi. Sahte sikke yapımında kullanılan 13 adet bal mumu sikke kalıbı ise ilk kez yakalandı.


Operasyonlarda yakalanan şüpheli 5 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 912 adet sikke ele geçirildi
FOTOĞRAF 9
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve daha önceki zamanlardaki uygarlıklara ait kültürel varlıklarını yurt dışına çıkaran şahısları tespit ederek tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma yürütüyor.
Title
İstanbul polisi Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına 5 ayrı operasyon düzenledi.
Title
Operasyonlar kapsamında eski dönem uygarlıklarına ait 912 sikke yakalanırken, ilk kez 13 adet sahte sikke imalatında kullanılan bal mumu kalıp ele geçirildi.
Title
Operasyonlarda Yunan, Helenistik Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine 912 adet orjinal ve birebir imitasyon sikke ele geçirildi.
Title
Sahte sikke yapımında kullanılan 13 adet bal mumu sikke kalıbı ise ilk kez yakalandı.
Title
Operasyonlarda yakalanan şüpheli 5 şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Title
Title
Title
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 912 adet sikke ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçaklarına 3 ilçede 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında eski dönem uygarlıklarına ait 912 sikke yakalanırken, ilk kez 13 adet sahte sikke imalatında kullanılan bal mumu kalıp ele geçirildi.


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