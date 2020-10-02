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POLİTİKA

İşgal bitmeden barış gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Dağlık Karabağ için net mesaj verdi. 30 yıldır sorunu görmezden gelen Minsk Üçlüsü’nün Ermenistan zorda kalınca “ateşkes” çağrısını eleştiren Erdoğan, “Kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından çekilmelerinden geçiyor” dedi.

Fazlı Şahan Kıymet Sezer Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı nedeniyle özel gündemle toplanan TBMM açılışında önemli mesajlar verdi. Küresel düzenden Doğu Akdeniz’e, Karabağ’dan Suriye’ye önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Dünya yeni yol ayrımına geldi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, galipler tarafından kurulan siyasi ve ekonomik uluslararası düzen, artık her alanda çatırdıyor. Salgın döneminde yaşananlar, bu yıkılışın çok daha açık şekilde görülmesini sağlamıştır. Mevcut kurumların hakkaniyete uygun şekilde yeniden yapılanmasıyla, bu ihtiyacın karşılanabileceğini düşünüyoruz. Dünyanın, herkese yetecek kaynaklarının adaletli şekilde dağılımına ihtiyacı vardır. Bunları sağlayacak bir küresel yönetim düzeni kurmamız şarttır.

'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'
OYNAT 00:55
'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'


KAFKASYA POTANSİYEL KRİZ ALANI

Ülke olarak, küresel krizlerin en çok yaşandığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Karadeniz’de, Kırım’ın işgali ile başlayan kriz, her an yeniden tırmanma potansiyeline sahiptir. Kafkasya, her karış toprağıyla yeni çatışma potansiyelini bünyesinde barındıran bir kriz alanı olma vasfını sürdürüyor. Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenilerin Azerbaycan’a saldırısıyla başlayan çatışmalar, bunun en somut örneğidir.

ÇÖZÜMÜN FORMÜLÜ BELLİ

Burada bir kez daha, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle Minsk Üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa’nın 30 yıla yakın ihmal ettikleri bu sorun için ateşkes istemeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Ha bir şey mi isteniyor o zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Minsk Üçlüsü'ne Karabağ'da çözümün yolunu gösterdi
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Minsk Üçlüsü'ne Karabağ'da çözümün yolunu gösterdi
Yeni yasama yılı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 yıldır çözüm bulmayan Minsk Grubuna, tek çözümün işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çıkması olduğunu söyledi.


ŞİMDİ NETİCE ALMA ZAMANI

Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar. Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.

ERMENİSTAN HAYDUT DEVLET

Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum. Ermenilerin, kadim Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgaline ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlarına karşı kör, sağır, dilsiz kalanların, bugün sergiledikleri tavır da iki yüzlülüktür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir
OYNAT 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap etti. Koronavirüs salgını döneminde Türk ekonomisinin geldiği noktaya değinen Erdoğan, 'OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir. Bütçe açığındaki kısmi artış konusunda dahi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha iyi durumdayız.' ifadelerini kullandı.


TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

İşgalcilere sessiz kalıp vatanlarını savunanları ve onların yanında yer alanları suçlayanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Türkiye olarak, kendimizi “İki devlet tek millet” olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun, inşallah bozuluyor.

Kadına şiddette sıfır tolerans

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz” dedi. BM 4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinlikliği’ne video mesajla katılan Erdoğan “Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, birçok ülkede kadına yönelik şiddet eylemlerinin tırmandığına, ekonomik ve sosyal olarak kadınların omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığına dikkati çekerek, Türkiye olarak bu süreçte ‘ev içi’ şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak yeni ‘kadın konukevleri’ açtıklarını hatırlattı.

Mücadelemize saygı duyun

AB’ye seslenen Erdoğan, “Türkiye olarak, Akdeniz’de çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz. Tek talebimiz, ülkemizin haklarına, hukukuna, çıkarlarına saygı gösterilmesidir. Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir. Avrupa Birliği ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür” dedi. Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın, ülkemizi Akdeniz’den tamamen tasfiye girişimlerine verilen bir cevap olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz diyalog kanallarını açık tutan kararlı duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız. Çatışmaların arttığı bir dünyada barış için Türkiye kadar mücadele eden, Türkiye kadar fedakarlık yapan acaba kaç ülke vardır? Bu gerçekler ışığında Avrupa Birliği ve komşularımız başta olmak üzere tüm ülkeleri, Türkiye’nin verdiği güvenlik ve barış mücadelesini desteklemeye, en azından bu mücadeleye saygı duymaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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