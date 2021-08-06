İSKİ'den su borçlarına yapılandırma: Son gün 31 Ağustos

Ekonomi

Dört milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Yakalamaların 1,2 milyar liralık kısmı ticari eşyalardan oluştu. Ele geçirilen eşyalarda bu kapsamda 232,2 milyon lira değerinde araç, 191,8 milyon lira değerinde gıda ve 105,2 milyon lira değerinde tekstil ürünü öne çıktı.