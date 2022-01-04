İslam İşbirliği Teşkilatı: 141 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu serbest bırakılsın

Ankara'da 72 yaşındaki sürücü adayı kulak içi kopya düzeneğiyle yakalandı

Ankara'da ehliyet sınavına giren Hayrettin A. (72), kopya çekmek için gömleğine gizlenen kamera ve dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı. Hayrettin A. ifadesinde, daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak buna rağmen başarılı olamadığını belirterek, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi. Hayrettin A. ile ona yardım ettiği tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.





