İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun

Ramazan ayı ile birlikte Kudüs’te saldırılarını arttıran İsrail, tacizlerini katliama dönüştürdü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı talan eden işgalciler, Gazze ve Batı Şeria’da onlarca sivili katletti, işgal sınırları içerisindeki Filistinlilerin ev ve işyerlerini yakıp yıktı. Ancak devam eden katliama rağmen, 1969’da siyonistlerce yakılan Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü korumak için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) hala somut bir adım yok. Değişik seviyelerde birkaç toplantı yapıp kınama açıklamalarından öteye geçemeyen İİT, bugün de dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak. Hem Filistin’den, hem de Türkiye’den uzmanlar, İİT’nin kuruluş amacı gereği İsrail’e karşı somut adım çağrısı yaptı.

FİLİSTİN’LE AYNI DURUMA DÜŞERLER

İsmail Taşpınar

Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Taşpınar: İİT, Birleşmiş Milletler nezdinde temsil edilen en büyük organizasyon. Fakat bağımsız politikalar geliştirdiği söylenemez. Teşkilat üyesi ülkelerin halkları Filistin davasının bir an önce çözülmesini isterken, teşkilat üyesi birçok ülkenin farklı düzeyde anlaşmaları ve hatta bazılarının İsrail’le özel güvenlik anlaşmaları olduğu biliniyor. Teşkilat, kuruluş gayesi ile çelişiyor, uygun politikalar geliştirme yönünde samimi olmalı. Meselenin Filistin’i de aşan bir durum olduğunu ve bölgedeki bütün ülkeleri ilgilendirdiği bilinmeli. Bu durum kabul edilmediği müddetçe İİT’ye üye ülkeler tek tek Filistin’in düştüğü duruma düşecekler.

İLİŞKİLER SIFIRLANSIN

Ahmet Uysal:

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal: Saldırılara karşı ilk kez hem Gazze, hem de batı Şeria birleşip ortak tepki gösteriyor. İİT’nin kuruluş amacı İslam dünyasının dertlerini takip etmek. Ama en büyük dertleri olan Filistin meselesinde aciz kalıyor. Çünkü Merkezi Suudi Arabistan’da, onlar da İsrail’le normalleşme anlayışında. Arap Birliği bile çok geç tepki verdi. İİT öncülük etmeyince başka ülkeleri ikna edemiyoruz. BM’de bir araya gelerek “İsrail’le ilişkileri sıfırlıyoruz” denmesi çok etkili olur. Çünkü İsrail küçük bir Afrika ülkesi bile onları tanıyınca çok seviniyor. Mısır, Türkiye ya da BAE’den bir ülke tanımaz ya da baskı yaparsa, o zaman İsrail geri adım atacaktır. Filistin meselesi rahat birleşebilecekleri bir konu.

İSLAM DÜNYASI BİRLEŞMELİ

Said Elhaj

Filistinli Yazar Dr. Said Elhaj: İİT halen onurlu bir duruş sergilemedi. Bugün yapılacak zirvenin ilanı, ancak acizlik ve zaaf delili. Zirvenin liderler değil dışişleri bakanları düzeyinde, uzaktan video konferans yöntemiyle ve çok geç düzenlenmesi, anlamını ve etkisini düşürüyor. Daha önce kınama ile yetinenler artık bunu bile bıraktılar. İİT bildirisinde “işgal devleti ile her türlü işbirliğinin kesilmesi” çağrısı bile yok. Kuru kınamalar değerini yitirmiştir. Doğru, gerçek ve dürüst duruşlar fiili olanlardır. Yani siyasi, ekonomik, güvenlik, akademik, kültürel ve her tür ilişkiyi kesen, ambargo uygulayanlardır.

Hasan Elbasyouni

Filistinli Gazeteci Hasan Elbasyouni: İİT’nin kuruluşunda 107 hedef vardı ve bunların içinde en önemlisi, Mescid-i Aksa ve Müslümana yardım etmek. Biz soruyoruz: Bu yardım nerede? Onlar daha yeni toplanacaklar... Çıkacak mesaj ne olacak, onu da bilmiyoruz. Olması gereken, terör ve işgalci İsrail’e ortak ambargo uygulayıp tüm İslam aleminin birleşmesi.

