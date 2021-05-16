Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun
İSTANBUL

İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun

Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü korumak için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), saldırıların üstünden 1 hafta geçtikten sonra ancak bugün toplanıyor. Zirvenin liderler değil dışişleri bakanları düzeyinde, video konferans yöntemiyle ve bu kadar geç toplanacak olması büyük tepki çekti. İİT samimi olmaya, tüm İslam alemi de İsrail’e karşı somut adımlar atmaya çağrıldı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun
İİT samimi olmaya, tüm İslam alemi de İsrail’e karşı somut adımlar atmaya çağrıldı.

Ramazan ayı ile birlikte Kudüs’te saldırılarını arttıran İsrail, tacizlerini katliama dönüştürdü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı talan eden işgalciler, Gazze ve Batı Şeria’da onlarca sivili katletti, işgal sınırları içerisindeki Filistinlilerin ev ve işyerlerini yakıp yıktı. Ancak devam eden katliama rağmen, 1969’da siyonistlerce yakılan Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü korumak için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (İİT) hala somut bir adım yok. Değişik seviyelerde birkaç toplantı yapıp kınama açıklamalarından öteye geçemeyen İİT, bugün de dışişleri bakanları düzeyinde toplanacak. Hem Filistin’den, hem de Türkiye’den uzmanlar, İİT’nin kuruluş amacı gereği İsrail’e karşı somut adım çağrısı yaptı.

FİLİSTİN’LE AYNI DURUMA DÜŞERLER

İsmail Taşpınar
İsmail Taşpınar

Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Taşpınar: İİT, Birleşmiş Milletler nezdinde temsil edilen en büyük organizasyon. Fakat bağımsız politikalar geliştirdiği söylenemez. Teşkilat üyesi ülkelerin halkları Filistin davasının bir an önce çözülmesini isterken, teşkilat üyesi birçok ülkenin farklı düzeyde anlaşmaları ve hatta bazılarının İsrail’le özel güvenlik anlaşmaları olduğu biliniyor. Teşkilat, kuruluş gayesi ile çelişiyor, uygun politikalar geliştirme yönünde samimi olmalı. Meselenin Filistin’i de aşan bir durum olduğunu ve bölgedeki bütün ülkeleri ilgilendirdiği bilinmeli. Bu durum kabul edilmediği müddetçe İİT’ye üye ülkeler tek tek Filistin’in düştüğü duruma düşecekler.

İLİŞKİLER SIFIRLANSIN

Ahmet Uysal:
Ahmet Uysal:

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal: Saldırılara karşı ilk kez hem Gazze, hem de batı Şeria birleşip ortak tepki gösteriyor. İİT’nin kuruluş amacı İslam dünyasının dertlerini takip etmek. Ama en büyük dertleri olan Filistin meselesinde aciz kalıyor. Çünkü Merkezi Suudi Arabistan’da, onlar da İsrail’le normalleşme anlayışında. Arap Birliği bile çok geç tepki verdi. İİT öncülük etmeyince başka ülkeleri ikna edemiyoruz. BM’de bir araya gelerek “İsrail’le ilişkileri sıfırlıyoruz” denmesi çok etkili olur. Çünkü İsrail küçük bir Afrika ülkesi bile onları tanıyınca çok seviniyor. Mısır, Türkiye ya da BAE’den bir ülke tanımaz ya da baskı yaparsa, o zaman İsrail geri adım atacaktır. Filistin meselesi rahat birleşebilecekleri bir konu.

İSLAM DÜNYASI BİRLEŞMELİ

Said Elhaj
Said Elhaj

Filistinli Yazar Dr. Said Elhaj: İİT halen onurlu bir duruş sergilemedi. Bugün yapılacak zirvenin ilanı, ancak acizlik ve zaaf delili. Zirvenin liderler değil dışişleri bakanları düzeyinde, uzaktan video konferans yöntemiyle ve çok geç düzenlenmesi, anlamını ve etkisini düşürüyor. Daha önce kınama ile yetinenler artık bunu bile bıraktılar. İİT bildirisinde “işgal devleti ile her türlü işbirliğinin kesilmesi” çağrısı bile yok. Kuru kınamalar değerini yitirmiştir. Doğru, gerçek ve dürüst duruşlar fiili olanlardır. Yani siyasi, ekonomik, güvenlik, akademik, kültürel ve her tür ilişkiyi kesen, ambargo uygulayanlardır.

Hasan Elbasyouni
Hasan Elbasyouni

Filistinli Gazeteci Hasan Elbasyouni: İİT’nin kuruluşunda 107 hedef vardı ve bunların içinde en önemlisi, Mescid-i Aksa ve Müslümana yardım etmek. Biz soruyoruz: Bu yardım nerede? Onlar daha yeni toplanacaklar... Çıkacak mesaj ne olacak, onu da bilmiyoruz. Olması gereken, terör ve işgalci İsrail’e ortak ambargo uygulayıp tüm İslam aleminin birleşmesi.

İşgalci İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli kadınları darbetti
OYNAT 00:39
İşgalci İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli kadınları darbetti
Filistinliler, Nekbe'nin 73'üncü yılı nedeniyle Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gösteri düzenledi. İşgalci İsrail polisi, gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırarak, çok sayıda kadını darbetti.

Filistin'de şehit sayısı 145'e yükseldi
DÜNYA
Filistin'de şehit sayısı 145'e yükseldi

Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrail'in adını geçirmedi
DÜNYA
Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrail'in adını geçirmedi
Abone Ol Google News
Şampiyon Beşiktaş

Şampiyon Beşiktaş

​Beşiktaş, 2020/2021 sezonunu şampiyon tamamladı.
İmzaya gelecekler

İmzaya gelecekler

Trabzonspor Başkanı ​Ahmet Ağaoğlu, 2 transferi açıkladı.
Telegramdan Hamasa sansür: Aktif kullanılan hesaplar askıya alındı

Veda etti

Veda etti

​​​Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu.
Süper Lig'in kralları

Süper Lig'in kralları

​Sezonun golcüsü ve asistçisi belirlendi.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.