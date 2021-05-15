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Dünya Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrailin adını geçirmedi
ORTADOĞU

Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrail'in adını geçirmedi

İsrail savaş uçakları, medya kuruluşları Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı hedef aldı. İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu. Reuters haber ajansı basın kuruluşlarının olduğu binanın bombalanması son dakikasında İsrail'in adını geçirmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrailin adını geçirmedi
İsrail savaş uçakları basın kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı binayı yıktı.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

Reuters "İsrail yaptı" diyemedi

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Gazze'de basın kuruluşlarının olduğu binanın bombalanması son dakikasında İsrail'in adını geçirmedi.

Yapılan haberde, "Gazze'de yer alan AP ve Al Jezeera'yi barındıran bina füze saldırısından sonra çöktü" ifadelerine yer verildi.

Reuters, geçtiğimiz günlerde de aracıyla Filistinli sivilleri ezen işgalciyi, 'masum' olarak göstermişti.

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İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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