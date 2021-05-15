Reuters basın kuruluşlarını hedef alan saldırıda İsrail'in adını geçirmedi

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.
Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.
Reuters "İsrail yaptı" diyemedi
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Gazze'de basın kuruluşlarının olduğu binanın bombalanması son dakikasında İsrail'in adını geçirmedi.
Yapılan haberde, "Gazze'de yer alan AP ve Al Jezeera'yi barındıran bina füze saldırısından sonra çöktü" ifadelerine yer verildi.
Reuters, geçtiğimiz günlerde de aracıyla Filistinli sivilleri ezen işgalciyi, 'masum' olarak göstermişti.