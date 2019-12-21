İslami Dayanışma Oyunları Konya’ya yakışacak

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisi 2021 yılında Konya’da düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya olarak İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisine 2021 yılında ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Konya; sevgi, barış ve kardeşlik şehri. Burası, Mevlana Celalettin Rumi’nin ‘Şu toprağa sevgiden başka tohum ekmeyiz biz’ dediği şehir. Sporun barış, kardeşlik ve hoşgörü olduğu düşünüldüğünde 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’ya çok yakışacak. Oyunların düzenlenme amacına en uygun iklimin Konya’mızda mevcut olduğunu gururla söylüyorum. Bu önemli organizasyonun ülkemize ve şehrimize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Sayın Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud’a, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Soldan sağa Hamad Kalkaba Malboum - Uğur İbrahim Altay - Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Uğur Erdener

KONYA HER YÖNÜYLE HAZIR

Konya’da bugüne kadar birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti;

“Şehir olarak bu konuda tecrübeli ve deneyimliyiz. Ama İslam devletlerinin tamamına yakınının böyle anlamlı bir organizasyonda Konya’da buluşacak olması bizler için büyük önem taşıyor. Yapıldığı yıl dünyanın en iyi beş stadyumundan biri seçilen Konya Büyükşehir Stadyumu, 10 bin kişilik kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüklerinden olan spor salonu ile birlikte çok sayıda açık ve kapalı spor salonu, Selçuklu Kongre Merkezi, devasa kültür merkezleri, turizm destinasyonu, çok sayıda yüksek standartlı oteli; Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacak yeni tesislerle birlikte Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırdır.”

REKLAM

KONYA ÖNEMLİ BİR ADIMI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Konya’nın her zaman maneviyatı yükselten başkentler başkenti bir şehir olduğunu ifade ederek, büyük umutlarla çıkılan yolun ilk noktalarından birisinin Konya olduğunu söyledi. Konya’nın İslami Dayanışma Oyunlarını düzenleyerek önemli bir adımı daha gerçekleştiren, önemli bir misyonu ifa eden bir şehir olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, “Konya tarihten bugüne halkıyla idarecileriyle siyasetçileriyle hakikaten her şeyin en güzeline layık şehirlerimizden bir tanesi. Bu vesileyle Konya’mızın bu önemli organizasyona bu güzel ev sahipliğine layık en güzide şehir olduğuna yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

‘BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ’

Bakan Kasapoğlu, “Konya Mevlana’nın engin irfanıyla bu hoşgörü misyonunu yıllarca ifa etmiştir. Biz de bütün İslam dünyası bir araya gelerek bu şiarla çalışmalarımızı aşkla, şevkle sürdüreceğiz. İnşallah bütün beklentileri en güzel şekilde karşılayacağız. 2021’de Konya’nın muhteşem ev sahipliğini tüm dünyaya hep birlikte ispat edeceğiz. Sizlerin destekleriyle İslami Dayanışma Oyunlarının değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık ortaya koyacağına yürekten inanıyorum” dedi.

SPORUN BAŞKENTİ OLACAK

İslam İşbirliği Teşkilatına üye 56 ülkenin sporcularını ve ailelerini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek konuşmasına devam eden Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti: “Konya tesisleşme hamlesinden nasibini alarak çok önemli tesisleriyle spor başkenti olma noktasında önemli bir aşamaya geldi. İnşallah sadece İslam Oyunlarında değil ondan sonraki süreçte de Konya’nın sporla anılmasına, spor başkenti olmasına yönelik tüm imkanlarımızı hep birlikte ortaya koyacağız. Konya’mızda inşallah yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını daha güçlü bir şekilde tüm dünyaya ispat edeceğiz.”

PARLAYAN YILDIZ YÜKSELİŞTE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, bilimde, sanatta, eğitimde, sanayide ve ziraatte Anadolu’nun parlayan yıldızı Konya’nın, spora ve sporcuya verdiği önemle son yıllarda yükselişe geçtiğini ifade etti. Usta, “Bunu ülkemizi yurt dışında düzenlenen çeşitli organizasyonlarda başarıyla temsil eden Konya’mızın yetiştirdiği sporcularımızla yurt içinde gerçekleştirdiğimiz birçok organizasyon ile defalarca ispatladık. Ülke sınırlarımızı aşarak ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya bu organizasyon ile de devam edeceğiz. Beşincisi Konya’mızda düzenlenecek oyunların hem şehrimiz hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

ŞEHRİMİZE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, “Böyle büyük bir organizasyonun ilimizde gerçekleşmesi için tercihini bu yönde kullanan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun direktifleri doğrultusunda ciddi bir çalışmayla genel kurulda buranın seçilmesindeki katkılarından dolayı sayın bakanımıza özellikle şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİĞİMİZ VE DOSTLUĞUMUZ GÜÇLENECEK

İslami Dayanışma Spor Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Hamad Kalkaba Malboum, “Türkiye adaylık için çok ciddi efor sarf etti. Dolayısıyla bu olasılığın gerçekleşmesi için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon kardeşliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirecek. Oyunların özellikle kültürel çeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olan Türkiye’de yapılması da ayrı bir önem taşıyor” cümlelerini kullandı.

‘MÜKEMMEL BİR FIRSAT’

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, “Türk Olimpiyat Komitesi, 5. İslami Dayanışma Oyunlarını Konya’da yapılmasını desteklemektedir. Ve bunu da İslam dünyası için olimpik değerleri teşvik etmek adına mükemmel bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

OYUNLARIN LOGOSU TANITILDI İMZALARI ATILDI

Konuşmaların ardından 5. İslami Dayanışma Oyunlarının logosunun tanıtıldığı animasyon gösterimi yapıldı. Ardından protokol üyeleri tarafından organizasyonun Konya’da yapılmasını tescilleyen ev sahibi ülke anlaşmasının imzaları atıldı.