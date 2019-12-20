Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi Konya'da motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı.

Haber Merkezi 20 Aralık 2019, 10:09 Son Güncelleme: 20 Aralık 2019, 10:13 DHA