Ekonomi Konyada change yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi
OTOMOTİV

Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

Konya'da 'change' yapılmış 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi

Konya'da motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı.

Haber Merkezi DHA
Hasarlı araçların motor ve şase numaraları değiştirilip, yeniden piyasaya sürüldü.
Hasarlı araçların motor ve şase numaraları değiştirilip, yeniden piyasaya sürüldü.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şase numaraları değiştilerek, 'change' yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti.

DHA
Konya'da motor ve şase numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.
  • Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

DHA
Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı.

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şase numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

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