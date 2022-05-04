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POLİTİKA

İsmail Çataklı'dan Sinan Ogan'a tepki: Yalan söylerken utanmadın mı?

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, asılsız rakamlar ile Türkiye'nin mülteci politikasını hedef alan eski vekil Sinan Ogan'a tepki gösterdi. Ogan'ın aynı gün içerisinde "10 milyon mülteci var" yalanından "6 milyon mülteci var" yalanına kadar düştüğünü ifade eden Çataklı, "Yalan söyleyip utanmadın mı?Utanmadıysan insanlık adına ben utandım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Çataklıdan Sinan Ogana tepki: Yalan söylerken utanmadın mı?
İsmail Çataklı - Sİnan Ogan

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, geride kalan gün, mülteci sayıları üzerinden kamuoyunu manipüle eden Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

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Ogan, söz konusu açıklama sonrası yaptığı paylaşımlarda, Çataklı'yı hedef alarak manipülasyonlarını sürdürdü.

Elinde resmi bir rakam olmamasına rağmen, elde ettiği bilgilerle en az 6 milyon mültecinin Türkiye'de yer aldığını öne süren Ogan'a, Çataklı yanıt verdi.

"AYNI GÜN 10 MİLYONDAN 6 MİLYONA İNDİRDİN"

Çataklı, Ogan'ın asılsız paylaşımlarının yer aldığı görsellere yer verdiği tweet'inde, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin." ifadelerini kullandı.

"UTANMADIN MI?"

Açıklamasının devamında, Ogan'ın iddialarını çürütmeyi sürdüren Çataklı, "1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım!" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de, tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz.

Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.' dedi.
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