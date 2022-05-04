İsmail Çataklı'dan Sinan Ogan'a tepki: Yalan söylerken utanmadın mı?

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, geride kalan gün, mülteci sayıları üzerinden kamuoyunu manipüle eden Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

GÜNDEM Bakanlık harekete geçti: Özdağ, Ogan ve Başer hakkında suç duyurusu

Ogan, söz konusu açıklama sonrası yaptığı paylaşımlarda, Çataklı'yı hedef alarak manipülasyonlarını sürdürdü.

Elinde resmi bir rakam olmamasına rağmen, elde ettiği bilgilerle en az 6 milyon mültecinin Türkiye'de yer aldığını öne süren Ogan'a, Çataklı yanıt verdi.

"AYNI GÜN 10 MİLYONDAN 6 MİLYONA İNDİRDİN"

Çataklı, Ogan'ın asılsız paylaşımlarının yer aldığı görsellere yer verdiği tweet'inde, "Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin." ifadelerini kullandı.

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Aynı gün önce sayı 10 milyona yaklaştı diye yalan söyleyip ardından baktın pabuç pahalı 6 milyona indirdin. Bu BİR



1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Bu İKİ!



Utanmadın mı?

Utanmadıysan insanlık adına ben utandım! pic.twitter.com/DREBfpMG1C — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) May 4, 2022

"UTANMADIN MI?"

Açıklamasının devamında, Ogan'ın iddialarını çürütmeyi sürdüren Çataklı, "1,5 milyon ikametli Suriyeli var diyorsun. Bunlar 192 ayrı ülkeden düzenli göçmen. Utanmadın mı? Utanmadıysan insanlık adına ben utandım!" diye konuştu.