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Gündem Bakanlık harekete geçti Özdağ, Ogan ve Başer hakkında suç duyurusu
ANKARA

Bakanlık harekete geçti: Özdağ, Ogan ve Başer hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, mülteci sayıları üzerinden kamuoyunu manipüle eden Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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İçişleri duyurdu: Ümit Özdağ Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu​
Ümit Özdağ - Bengi Başer

İçişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mülteci sayıları üzerinden manipülasyon yapan Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

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"İNSANLIK ADINA BUNLARDAN UTANIYORUM"

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar.

Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum.

Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de, tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz.

Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.' dedi.

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