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İsmail Demir: F-35 olmaz biz de Milli Muharip Uçak yaparız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir üniversitenin açılış programında konuştu. F-35 savaş uçağı hakkında görüşlerini paylaşan Demir, "Bize yapamazsın dediklerinin aslında birazcık çabayla yapılabildiğini görüyoruz. Evet, F-35 olmaz, biz de milli muharip uçak yaparız. Bizim önceliğimiz dışa bağımlılığımız olmadan ilerlemek" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İsmail Demir: F-35 olmaz biz de Milli Muharip Uçak yaparız
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir

İstanbul Aydın Üniversitesinin 2022-2023 yılı Akademik Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımıyla gerçekleşti. Tören açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İsmail Demir’in verdiği “ilk ders” ile devam etti. Prof. Dr. Demir, akademisyenler ve öğrencilerle Türkiye’nin savunma sanayi tarihinden ve günümüz teknolojisi ile özellikle milli savunma sanayi sistemlerinden bahsetti. Konuşmasında özellikle dışa bağımlılık konusuna dikkat çeken Demir, ayrıca F-35’ler ile ilgili de, “F-35 olmazsa milli muharip uçak yaparız. F-16 talebi oldu, olmadı umurumda değil, daha iyisini yaparız” dedi.

Geçmişte savunma sanayinin devamlı olarak önünün kesilmek istendiğinden bahseden İsmail Demir, “Türkiye’de ARGE’ye ayrılan kaynaklar oldukça arttırılmaya başlandı. Savunma sanayi tarihçimize baktığımızda önemli gelişmeler var, fakat bunların bir şekilde önleri kesiliyor, bir şekilde yol alamıyorlar. Burada acaba eksik olan ne? Şöyle tarihe bir baktığımızda iddialı projeler yapmak isteyenlerle alay edildiğini, önünün kesildiğini, hayalperestlikle suçlandığını görebiliriz. Veya bir irade eksikliği, ‘bu ülke bunu hak ediyor, bunu yapar kardeşim iradesinin’ eksikliğini görebiliriz. Son zamanlara baktığımızda, bu ülke, insanımız bunu hak ediyor ve yapabilir mantığı ile ilerliyoruz” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayi noktasında denklemlerinin kendileri tarafından kurulduğunu da söyleyen Demir, “Yaptığımız fuarları çok sayıda yabancı heyet ziyaret ediyor. Herkes bu işi nasıl yaptığımıza bakıyor. Biz dünyada güç dengesi derken başkasının gözüne baktığımız aşamadan artık Türkiye’nin de gözüne bakıyoruz. Fikri köleleşmeği aştığımızda biz artık yürüyebiliyoruz. Bunu aşmak demek başarmak demek. Bugün İHA’lar SİHA’lardan herkes bahsediyor. Artık dünya markası oldu. SİHA’larımız oyun değiştirici olarak görülüyor. Bir yabancı ile yapacak olduğumuz işlerde inisiyatifi onlara bırakamayız. İşbirliği noktasında denklemi biz kurarız” şeklinde konuştu.


Biz daha iyisini yaparız


F-35 Projesi ile ilgili de görüşlerini bildiren Demir, “Daha iyisini yaparız” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Meşhur F-35 hikayesi, o projeden Türkiye’nin çıkarılması kendi deyimlerle 500-600 milyon dolar daha fazla projeye ek yük getirdi. Ona rağmen Türkiye’yi projeden çıkardılar. Tamamen saçma bir argüman ortaya atarak yaptılar bunu. Biz bunun hukuksuz ve temelsiz olduğunu söyledik. Bize hiçbir açıklama da yapamadılar. Evet, F-35 olmaz, milli muharip uçak yaparız. F-16 talebi oldu olmadı umurumda değil biz F-16 modeli üstü yaparız. Daha iyisini de yaparız bu anlayışla ve özgüvenle olmak Türkiye’yi bir yere getirdiği gibi karşıda da güçlü kılıyor. Diploması masasında gücün gölgesi masada yok ise masada değilsiniz demektir. Haklı olmak önemli değil ama gücü masaya koymak gerekiyor.”

Yabancı bağımlılığı olmadan yürüyeceğiz

Demir, son olarak savunma sanayine hızla istihdam yapıldığını, tecrübe eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını ve gelişmelerle birlikte tamamen dışa bağımlılık olmadan ilerlemek istediklerini söylediği konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Tecrübe eksikliğimiz var, kalkmış en iddialı 5. nesil uçak yapmaya soyunduk. Uzaya gitmekten bahsediyoruz. Ama bir ülkenin en önemli varlığı kaynağı insan kaynağıdır. İnsan kaynağını korumak lazım. Geçen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde idim, zamanında girilemeyen, birçok şehit verdiğimiz, 3-4 bin terörist olan bölgelerde, teröristler teknoloji sayesinde kalmadı. Bugün elimizdeki sistemler, kara, hava, deniz, roketler hepsinin gelişim sürecinde yabancı bağımlılığı olmadan yürümek asıl amacımız. Bir zamanlar bize başkalarının yapamazsınız, edemezsiniz gibi yaklaşımlarının geçersiz olduğunu teker teker gösteriyoruz. Bugün ambargoya maruz kaldığımız, her ürünle ilgili mutlaka bir projemiz başlıyor ve çok memnuniyetle görüyoruz ki, bize şuanda verilmeyen ve önümüzün kesildiği söylenen, bir ürünün hiçbir şekilde önünün kapalı olmadığını biraz uğraşmakla onun tekrar yerli yapılabildiğini görüyoruz. Gelecekte göreceksiniz daha nice uçaklarımız, füzelerimiz olacak ve daha da önemlisi sizlerden beklentimiz yeni yeni buluşlara yeni ufuklara doğru götürmeniz. Türkiye’de olup bitenin sadece Türkiye’ye ilgilendirmediğini bilelim. Biz gönül ve mazlum coğrafyasındaki insanların da umuduyuz. Bu yüzden çok çalışmak zorundayız.”

SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde
GÜNDEM
SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
FOTOĞRAF 9
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ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, harp başlıklı Cirit Lazer Güdümlü Füze ve 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi ile atışlarını başarıyla tamamladı. Firmalar, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.
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Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonu, Antalya Serbest Bölgesindeki ARES Tersanesi'nde üretilecek.
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Yeni ULAQ SİDA, daha üstün özelliklere sahip olacak

ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, ULAQ SİDA'nın, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildiğini belirtti.
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Botun uzaktan kontrol edilebilir bir bot olmanın ötesinde otonom bir araç olduğunu dile getiren Yıldırım, aracın C band ve uydu üzerinden kontrol edilebildiğini ya da otonom şekilde hareket edebildiğini kaydetti.
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İlk aracın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAQ SİDA için üretime devam ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:
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\"Üretimine başladığımız Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyonu, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak, yani birden fazla faydalı yük aynı anda tekne üzerinde konuşlandırılabilecek. Tüm bu faydalı yüklere ek olarak yeni botun üzerinde deniz altı savunma harbine yönelik faydalı yükler de entegre edilecek.\"
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'Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük'

Onur Yıldırım, üretimlerde yerli ürün kullanımına büyük önem verdiklerini ve \"Ne Kadar Yerliysen O Kadar Millisin\" mottosuyla ürünleri dizayn ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda her parçanın yerli olanını tedarik etmeye özen gösterdiklerini anlatan Yıldırım, \"Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak. ULAQ botunda yerli motor kullanacak olmanın heyecanı ile beraber bu konuda ilk olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.\" diye konuştu.
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Botun insansız savunmanın getirdiği çok sayıda avantaja sahip olacağını, personelin riskli alanlardan uzak tutulacağını dile getiren Yıldırım, botun mavi vatanda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her noktada kullanılabileceğini kaydetti.
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Yeni ürün için çalışmalara mayısta başladıklarını aktaran proje yöneticisi Yıldırım, \"12 ayda tamamlayıp, gelecek yıl mayısta testlerine başlamayı planlıyoruz. Kasım 2023'te de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edeceğiz.\" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" serisinde Denizaltı Savunma Harbi (DSH) opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya'da başlandı. ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, "Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak" dedi.


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