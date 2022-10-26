Gündem SAHA EXPO kapılarını açtı Türk savunması emin ellerde
YEREL GÜNDEM

SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde

Avrupa’nın en büyük sanayi platformu SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firma bir araya geldi. SAHA EXPO Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarın oyun değiştirici, yenilikçi ve Türkiye’nin marka değerinin ön plana çıktığı teknolojiler için uluslararası bir arena olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Burak Doğan Rabia Şenol Yeni Şafak
SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde
​SAHA EXPO kapılarını açtı.

Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla dışa bağımlılıktan kurtulup yerlileşme alanında gücüne güç katmaya devam ediyor. Savunma sanayiindeki yerlileşme oranı, son 20 yılda yüzde 80’e ulaştı. İstanbul Kongre Merkezi’de dün başlayan SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı da Türkiye’nin yerlileşme konusunda geldiği noktayı gözler önüne serdi. İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan ve 28 Ekim’e kadar devam edecek uluslararası fuara, 1000’in üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. 35 firmanın 126 yeni ürünü de ilk kez görücüye çıktı.

TÜRKİYE’NİN MARKA DEĞERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

SAHA EXPO Genel Sekreteri İlhami Keleş, fuarın oyun değiştirici, yenilikçi ve Türkiye’nin marka değerinin ön plana çıktığı teknolojiler için uluslararası bir arena olduğunu ifade etti. Keleş, fuarda yerli ve yabancı ürünlerin tanıtımının yapılacağını aktararak, fuarın ürün satmaya gelen yabancıların fuarı değil de uluslararası etkileşimin olduğu bir pazar konsepti olduğunu vurguladı.

ROKETSAN’DAN YENİ ÜRÜN

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Türk savunma sanayiini oluşturan bütün firmaların, kabiliyetlerini sergilemesi açısından fuarın önemli bir fırsat olduğunu söyledi. İkinci, Roketsan olarak fuara özel yeni bir ürünü de tanıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Roketsan’da temel gayemiz ihracat ayağıyla büyüyebilmek. Bu konuda da özellikle Türk savunma sanayiine yapmış olduğumuz füze teknolojilerine, özellikle insansız hava araçları tarafından kullanılan akıllı mühimmatlara olan ilgi önümüzdeki dönem içerisinde çok hızlı bu hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor.”

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

SAHA EXPO’nun yeni iş potansiyelleri için önemli bir fırsat olduğunu hatırlatan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Türkiye’deki savunma ve havacılık alanına hizmet edebilecek ekosistemdeki bütün firmaların, hem bizlerle beraber çalışmayı hem de onlarla beraber yurt dışı iş potansiyellerini değerlendirmek için güzel bir ortam oluşturduğumuzu düşünüyorum. Şu anda STM 500 adını verdiğimiz insanlı denizaltıyı daha çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü insansız denizaltıların kullanımları hala biraz kısıtlı. Denizin altında en büyük sıkıntı haberleşme. Haberleşme sorununu çözemediğiniz sürece insansız denizaltı ya kablolu olmak zorunda ya belli aralıklarla suyun üzerine çıkıp uydu veya İHA ile haberleşmek zorunda” dedi.

Rakamlarla SAHA EXPO 2022

  • Fuara, 57 ülkeden, 1 yabancı başbakan, 11 yabancı bakan, 37 ülkeden 60 heyete mensup 268 resmî delegasyon katılıyor. 25 ülkeden 112 ticari delegasyon, 390 yabancı firma, 567 yerli firma katılıyor. Fuar boyunca 9 uluslararası panel gerçekleştirilecek. 2 keynote speaker uzay konusundaki gelişmeleri ve Türkiye’deki çalışmaları konu alan konferans verecek. Pek çok firma, ilk defa sergilenecek ürünlerinin lansmanını yapma fırsatı bulacak. Fuarın çeşitli noktalarından, beş ayrı uydu frekansından yayın paylaşımı yapılacak.

İpek Yolu ‘SAHA’sı

İstanbul Ticaret Odası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği, 207 sponsor tarafından desteklenen SAHA EXPO, 6 salonda 60.000 m2 alana kurulu. Bu alanda firmalar ve ziyaretçiler için her şey düşünülmüş. Ziyaretçilerin stantları kolayca ziyaret edebilmeleri için özel olarak İPEK YOLU sistemi tasarlanmış. Bu sistem ile tüm stantlar kolayca ziyaret edilebiliyor.

SARBOT görücüye çıktı

  • Bu yıl SAHA EXPO’da 35 firma tarafından 126 yeni ürün de ilk kez görücüye çıkıyor. Bu ürünlerden birisi de Sarsılmaz Silah Sanayii tarafından geliştirilen insansız silahlı robot ‘Sarbot’. Sarsılmaz Silah Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız, ‘Sarbot’un geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş bir robot olduğunu söyledi. Sarbot’un üzerine istenilen kalibrede silahı monte edebildiğini vurgulayan Özyıldız, “Ordumuzun kullanımına mühimmat taşıyabilecek versiyon-larını da yapabiliriz” diye konuştu.

Fuara özel yazılım: SAHA MATCH

Fuara özel bir de yazılım geliştirilmiş: SAHA MATCH. Bu yazılım ile firmaların özellikleri analiz edilip ihtiyaca en uygun firma belirleniyor. Böylece birbiriyle iletişim kurmak isteyen firmaların işi kolaylaşıyor.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı
FOTOĞRAF 5
Title
Titra Teknoloji tarafından geliştirilen Deli, SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO'da ilk kez sergilendi.
Title
Deli Taktik Kamikaze Sistemi, yüksek etki çapına sahip harp başlığıyla görev yapacak. Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip Deli, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor. Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan Deli, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.
Title
Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, Deli Projesi'nin yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi.

Mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katapulttan fırlatılabilir sabit kanatlı kamikaze İHA geliştirmek için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, testlerde sona geldiklerini, yıl sonunda envantere katılabilecek seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.
Title
\"Kendi sınıfından dünyada iddialı\"

Yılmaz, projenin geldiği aşama ve Deli'nin benzer ürünlerden farklarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

\"Deli şu anda bir saatten fazla, 75 dakika havada kalabiliyor, 85 kilometreye kadar gidebiliyor, 3,1 kilogram civarında bir harp başlığı var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği harp başlığı, çok önemli bir mühimmat. Deli Projesi'nin kendi sınıfından dünyada çok iyi bir yerde konumlanacağını düşünüyoruz. Üç temel üstünlüğe sahip. Birincisi, maliyet etkin olması. Çünkü kamikazeyi bir kere kullanma durumunuz var, ikinci kez kullanmayacağınız için ucuz olması tercih ediliyor. Biz de bu konseptle tasarım yaptık. İkincisi, harp başlığı, bunun Deli'yi çok öne çıkaracağını düşünüyoruz. Üçüncü özelliği de otonomi kabiliyeti. Otonomi özellikleriyle kendi geliştirdiğimiz algoritmalar sayesinde, Deli'nin çok fark yaratacağını düşünüyoruz.\"
Title
\"Deli\" isminin hikayesi

Deli'nin uçuş ve dalış testlerinin devam ettiğini ve patlatma testleri aşamasına ulaştıklarını dile getiren Yılmaz, birkaç ay içinde bu testleri de tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Yılmaz, endüstriyel casusluk gibi kaygılar dolayısıyla fuarda gerçek ürün yerine konsept modeli sergiledikleri bilgisini verdi.

Davut Yılmaz, ürünün isim tercihine ilişkin de şunları kaydetti:

\"İki yerden esinlendik. Birincisi bir açılımı var kendi içimizde kullandığımız, Düşük Maliyetli Elle Atılabilir İHA'nın aslında kısaltması. İkincisi de Osmanlı'dan gelme, uyarlama bir kelime. Malum Osmanlı'da Deliler Birliği vardı. En önde giden, savaşan birlik ve insanlar, bir de bundan esinlendik.\"
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) Deli eklendi. İsmindeki Osmanlı detayı dikkat çekti.
Külliyede kritik temas

Külliye'de kritik temas

​Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.
Beşiktaşta fikir ayrılığı:Yeni hoca kim olacak?

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı:
Yeni hoca kim olacak?

​Siyah beyazlılarda Şenol Güneş ismi tartışılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Halit Kıvanç için taziye mesajı: Vefatını teessürle öğrendim

​Duayen spiker 97 yaşında vefat etti.

​Türkiye'nin savunma gücü sergileniyor.

​Acil ihtiyaç duyanların sayısı 22 milyona yükseldi.

​Güneş tutulması sonrası 6,4 ile sallandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.