İspanyol UME kurtarma ekibi sözcüsü Aurelio Soto: Türk milleti güçlü ve metanetli

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bulgar ekibin üyeleri de deprem bölgesinde Türk ekiplerle verimli bir iş birliği yürüttüklerini belirtti. Uzman ve gönüllülerden oluşan 25 kişilik Bulgar ekip, deprem bölgelerinde yürüttükleri çalışmaları, ülkeye dönüşlerinde Sofya Havaimanı’ndan anlattı. Arama kurtarma gönüllülerinden Rosen Terziev, “AFAD’dan arkadaşlarımızla birlikte verimli bir işbirliği yaptık. Orada da bizim gibi gönüllü olarak sahada çalışanlar vardı. Onlar da her türlü koordinasyonu sağladılar. Arkadaşlar durum bildirisi aldıktan sonra bizleri ilgili mekana götürürdü. Her gün farklı yerlerde çalıştık. Son derece yoğun bir görevdi. Elimizden geleni yaptık. Her gece sabaha kadar çalıştık. Gruplar halinde çalıştık. Enkazlar inanılmaz büyüklükte. Gördüğümüz şehir neredeyse yerle bir olmuş.” ifadelerini kullandı.