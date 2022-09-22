Gündem İstanbul Arnavutköyde ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu
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İstanbul Arnavutköy'de ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

İstanbul Arnavutköy’de yabancı uyruklu kişilerin gecekondu bahçesinde işlettiği oto tamirhane dükkanında ısınmak için ateş yakan çocuklar yangın çıktı. Alevler her yeri kaplarken, yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da sıçradı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Arnavutköyde ısınmak için yakılan ateş yangına neden oldu
Alevler kısa sürede binaların dış cephe ve çatısını sardı.

Arnavutköy'deki yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mücahit Sokakta çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir ailenin konakladığı gecekondunun bahçesi oto tamirhane dükkanı olarak işletiyordu. Bahçede oturan 2 küçük çocuk ısınmak için benzin bidonlarının yanında ateş yaktı. Yakılan ateş bidonlara sıçrayınca meydana gelen patlama önce gecekondunun daha sonrada hemen bitişikte bulunan 3 katlı apartmanın yanmasına neden oldu. Alevler kısa sürede binaların dış cephe ve çatısını sardı.

İHA

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İhbar üzerine olay yerine çok ayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın noktası ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Söndürme sonrasında yapılan soğutma çalışması ve olay yeri ise drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Yangın sonrasında olay yerine gelen apartman sakinleri ise zaman zaman sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren vatandaşlar yanan evleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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