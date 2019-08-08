Gündem Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da duvarsız bina: Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı

Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın üst katındaki iki dairenin duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairenin sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı. Yıkımı yapan firma, kendilerinin hatası olmamasına rağmen duvarı yapma sözü verdi.

Haber Merkezi DHA
En üst kattaki iki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı.
En üst kattaki iki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Olası Marmara Depremi’nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen İstanbul Avcılar’daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı Saray Apartmanı’nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi. Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı.

Yıkım ile birlikte hemen bitişiğindeki Güven Apartmanı’nın en üstteki 4’üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki ‘Saray Apartmanı’nın duvarını kullandığı iddia edildi.

  • Üst katta oturan evlerinin duvarlarının olmadığını, sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı.

Müteahhit firmanın mühendisi Lokman Arslan, "Bu binanın sahibi üst katta duvar ördürme yerine yıktığımız binanın duvarını kullanmış. Biz binayı yıkınca da ortaya böyle nahoş bir durum ortaya çıktı. Biz komşularımızın mağdur olmaması için duvarlarını ördürüp, boya-badanasını yapıp teslim edeceğiz" dedi.

Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
OYNAT 00:00
Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın üst katındaki iki dairenin duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairenin sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı. Yıkımı yapan firma, kendilerinin hatası olmamasına rağmen duvarı yapma sözü verdi.


Asla göz yumulmayacak

Asla göz yumulmayacak

​Bakan Akar ve komutanlar KKTC'yi ziyaret etti.
İncirlikten yönetilecek!

İncirlik'ten yönetilecek!

​Türk ve ABD'li askerler harekatı Adana'dan koordine edecek.
MİT ve TSKdan nokta operasyon

MİT ve TSK'dan nokta operasyon

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi.
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem

​Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Keşmir'de<br>500 kişi gözaltında

Keşmir'de
500 kişi gözaltında

​Hindistan'ın kararı bölgede tansiyonu yükseltiyor.
Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin beklediği isim sonunda geldi.

Yan bina <br>yıkılınca ortaya çıktı

Yan bina
yıkılınca ortaya çıktı

İstanbul'da duvarı olmayan binanın sahipleri ne yapacağını şaşırdı.

Kapora tuzağı!

Kapora tuzağı!

​500 km yol gitti hayatının şokunu yaşadı.
Süreç başladı

Süreç başladı

​Bakan açıkladı: Türkiye'den sağlık turizmi için önemli adım.
Mesajı olay oldu

Mesajı olay oldu

​Falcao'nun paylaşımına Muslera'dan yanıt var.
En kötü <br>senaryo engellendi

En kötü
senaryo engellendi

Güvenli Bölge kararının yankıları sürüyor.
Çifte müjde

Çifte müjde

Benzin ve motorine indirim geliyor.
Her gün<br>bir çocuk ölüyor

Her gün
bir çocuk ölüyor

​İngiliz şirket Yemen'deki korkunç tabloyu açıkladı.
81 bin 795 lira ceza

81 bin 795 lira ceza

​3 kişi av malzemeleri ile yakalandı.
"Büyükelçini<br>geri çek"

"Büyükelçini
geri çek"

​Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.