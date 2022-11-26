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İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da yol çöktü sürücü yaralandı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binanın önündeki yolda çökme meydana geldi. Ön lastikleri çukura düşen hafif ticari aracın sürücüsü kolundan yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Avcılarda yol çöktü sürücü yaralandı
İhbar üzerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar'daki kaza, saat 12.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Bir şirkete ait Hıdır Emretaş yönetimindeki 34 EIJ 347 plakalı hafif ticari araç, sipariş edilen bir ürünü teslim etmek üzere yolun sağına yanaşmak istedi. Ancak, aracın ön lastikleri çöken yola girdi. Sürücü kolundan yaralandı.

DHA

İhbar üzerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı şirkette çalışan Yaşar Çetinkaya, "Sanırım bu yolda kısa süre önce çalışma yapılmış. Hatalı olduğunu düşündüğümüz bu çalışma sonucu arkadaşımız kolundan incindi, hastaneye kaldırıldı" dedi.

DHA

Aynı sokakta oturan Gebze Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Savaş Karabulut, çökme görülen yerdeki binanın geçen yıl yıktırıldığını ve yenisinin yaptırıldığını belirtirken, "Pencereden gördüm. Aracın ön lastikleri açılan çukura düştü. Burada kireç taşı kullanılmış. Kiraç taşı, yağmur suyu ile birleşince çökme meydana gelmiş. Bu çalışmaların daha dikkatli yapılması gerek" dedi.

DHA

Araç daha sonra çekici ile kaldırıldı.

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