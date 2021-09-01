Gündem Başakşehirde kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
İSTANBUL

Başakşehir'de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İstanbul Başakşehir’de kimyasal hammadde imalatı yapılan 3 katlı bir fabrikada akşam saatlerinde yangın çıktı. Ara ara alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Başakşehir’de kimyasal ham madde fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'daki yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11.Blok’ta bulunan 3 katlı kimyasal hammadde imalathanesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA

Polis ekipleri ise fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Fabrikadaki yangın bitişiğinde bulunan diğer işyerlerine de sıçradı.

İHA

Yangına müdahale eden bir çalışan ise hafif şekilde yaralandı. Ara aranan yaşanan patlamalarla birlikte yükselen alevlere ekiplerin müdahalesi 5 saati geride bırakırken 144 personel ve 65 araçla yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
GÜNDEM
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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