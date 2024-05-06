İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, İstanbul Boğazı kuzey girişinde "BRABUS" isimli kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
"Gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Arıza yapan gemi kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Büyükdere Demirleme Sahası'na getirildi. gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.