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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Arızalanan kargo gemisi dolayısıyla geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.

06:57 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:44 - 6/05/2024 Pazartesi
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İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, İstanbul Boğazı kuzey girişinde "BRABUS" isimli kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.


"Gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Arıza yapan gemi kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Büyükdere Demirleme Sahası'na getirildi. gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.





#İstanbul Boğazı
#trafik
#gemi
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