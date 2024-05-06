Uyanış Gazze’ye de ilaç olacak

2005'te Danimarka'da Peygamber Efendimize karşı yapılan karikatür hakareti üzerine her yıl “Peygambere Saygı Mitingi” düzenleyen Peygamber Sevdalıları Vakfı, bu yıl da yüz binleri mitingde topladı. Türkiye’nin dört bir yanında Hz. Muhammed (sav) sevenlerini bir araya getiren Peygamber Sevdalıları, bu yıl İstanbul Yenikapı sahilinde Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında miting düzenledi. Miting alanında polis geniş güvenlik önlemleri alırken, kadın ve erkeklerin bulunduğu alanlar ayrı ayrı düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı mitingin girişinde vakıf yetkilileri katılımcılara gül kokulu kolonya ikram etti.





YASİN BÖRÜ VE SAKLANAN UNUTULMADI

"Cihad Önderi Hz. Muhammed" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından mevlit ve ilahi gruplarının sahnesi ile devam etti. Sık sık tekbir getirilen mitingde tevhid sancağı ve Filistin bayrakları yer aldı. Miting alanındaki panolara da 2014 yılında kurban eti dağıttığı sırada terör örgütü PKK tarafından katledilen Yasin Börü ile geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Kudüs’te İsrail askerlerince şehit edilen Hasan Saklanan’ın fotoğrafları asıldı.





YARALARA İLAÇ OLACAK

Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Davut Işık, her yıl Hz. Peygamber'in üstün ahlakından bir özelliği tema olarak seçip Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bu yılki temayı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, siyonistlere karşı özgürlük ve kurtuluş mücadelesi veren mücahitlere ithafen belirlediklerini anlatan Işık, "Müslüman halkların uyanışı, Gazze meselesi başta olmak üzere kanayan tüm yaralara ilaç olacak" dedi.





SAYGI VE SEVGİMİZİ GÖSTERMEYE GELDİK

İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki 22 noktadan kaldırılan ücretsiz servislerle miting alanını dolduran katılımcılar, ilahilere eşlik etti. Bu yıl ilk kez Peygamber Sevdalıları mitingine katıldığını söyleyen 19 yaşındaki Aslı Aydın, “Peygamber Efendimiz'e olan saygı ve sevgimizi göstermek için buraya geldik. Sahnedeki etkinlikleri izlemek gerçekten çok güzel. Din kardeşlerimizle Peygamberimiz'in doğum gününü kutluyoruz aslında. Bundan sonraki seneler de gelmeyi çok isterim” diye konuştu.



