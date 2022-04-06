İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Sultangazi ve Şişli’deki birçok adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde bulunan 2 katlı bir binanın 2. katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Olay, merkez Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 2 binanın çatısına sıçradı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bu sırada ise tüm bina sakinleri tahliye edildi.
Alevler kentin birçok noktasından görülürken itfaiye ekipleri 3 noktadan müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın İHA ekibi tarafından dron ile de görüntülendi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme yapıldı.<br>Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Elazığ'da binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Elazığ'da binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Elazığ'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İki binanın daha çatısına sıçrayan yangın kentin birçok noktasından görüldü. Bina sakinlerinin tahliye edildiği olayda, ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve perşembe günü yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.
YER YER KUVVETLİ OLACAK<br><br>Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yarın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji şehirlerin ismini vererek uyardı: Yurda Suriye'den girecek ve iki gün sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini bildirdi. Toz taşınımının iki gün sürmesi bekleniyor. İşte detaylar...