İstanbul caddelerinde terör estiren düğün konvoyuyla polis arasında nefes kesen kovalamaca

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu oluşturan bir grup, akşamüstü ilçenin en işlek caddesini otomobillerle trafiğe kapattı. Konvoydaki şahıslardan biri ardından tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Hem kendi hem de çevredekilerin canını tehlikeye atan şahıs ardından konvoy halinde yoluna devam etti. Silah seslerini duyan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli bir polis memuru koşarak dışarıya çıktı. Yolun ortasına kadar gelen polis, silah atışlarının düğün konvoyundaki araçlardan yapıldığını tespit etti.

OYNAT 00:59 İstanbul’da polisle düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada Seyrantepe'de düğün konvoyu yapan bir grup, işlek bir caddenin trafiğini keserek tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Cadde üzerinde bu şekilde ilerleyen konvoy, sesleri duymaları üzerine peşlerine düşen Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda durduruldu. Nefes kesen o anlar kameralara yansırken, üzerinden tabanca çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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Polisle düğün konvoyu kovalamacası kamerada

Bunun üzerine vakit kaybetmeden iki ekip halinde harekete geçen trafik ekipleri, düğün konvoyunun peşine düştü. Süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen konvoy ile Anadolu Caddesi’ne doğru dönüş yaptığını gören Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrasında trafik ekipleri, konvoyu önüne geçerek kesti. Araçtan inen trafik ekipleri şahsı muhafaza altına alarak araçta arama yaptı. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı.

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İHA

GÜNDEM İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler: Silahlı düğün konvoyu

Alkollü şahsın üzerinde tabanca bulundu

Havaya ateş açılan aracın konvoyun başında bulunan 34 SZ 0276 plakalı cipin olduğu tespit edildi. Sürücü Samet Ş.’nin alkollü olduğunu belirleyen polis ekipleri, üst aramasında ise tabanca ele geçirdi.

İHA

Aramaların ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, şahıs ise adli işlemlerinin yapılması için Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

FOTOĞRAF 11 Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için Bağcılar’da toplanan gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı. Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu. Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla “dat dat” sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü. Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce’nin Akçakoca ilçesine vardı. İstanbul’da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı. Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi. Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul'da akıl almaz görüntüler: Silahlı, çakarlı ve sosyal mesafesiz düğün konvoyu Tüm uyarılara ve denetimlere rağmen İstanbul Bağcılar'daki düğün konvoyu terörü dehşete düşürdü. Gelin almaya gelen konvoy meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan grup, müzik eşliğinde halay çekip göbek attı. Eğlencenin ardından çakarlı lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, sollama yapıp meşaleler yakarak trafiği de tehlikeye düşürdü. Otoyoldan başka bir şehre geçen konvoydaki birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açtı. Polis İstanbul'un altını üstüne getiren magandaları yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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