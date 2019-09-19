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İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler: Silahlı düğün konvoyu

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde kameralara takılan bir düğün konvoyu adeta terör estirdi. Seyir halindeyken araçların içinden havaya ateş eden magandalar zaman zaman yolu kesip abartı egzozlarla trafiği altını üstüne getirirken yaktıkları meşale ile de ortalığı dumana boğdular.

Haber Merkezi IHA
Düğün konvoyundaki şahıslar silahlarını çıkarıp havaya ateş açtı.
Düğün konvoyundaki şahıslar silahlarını çıkarıp havaya ateş açtı.

İstanbul’da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı.

Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.

Magandalar tabancalar ile güpegündüz defalarca ateş açtı.

Trafiği kesip abartı egzozla gürültü çıkarttılar

Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Florya mevkisinde gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yola trafiğe kesti. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

Magandalar tabancalar ile güpegündüz defalarca ateş açtı.

Karayolunda tabancalarla ateş açtılar

Bunlarla da yetinmeyen magandalardan biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı.

Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafik birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Magandalar tabancalar ile güpegündüz defalarca ateş açtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.

İstanbul’da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada
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İstanbul’da düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kamerada
İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla ateş açtı. Bununla da yetinmeyen magandalar, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğarken Florya'da ise trafiği keserek abartı egzozla ve polis sireniyle gürültü çıkarttı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
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