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İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın

Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın

İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.
Polis ekipleri, şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

İstanbul'daki olay, Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrika sahibi sabah saatlerinde içeride tanımadığı kişilerle karşılaştı. Şüpheliler ile fabrika sahibi arasında arbede çıktı. Fabrika sahibi şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra ise vurulan kişinin yakınları fabrikaya sopalarla baskın yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yakalanan 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ve fabrika sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta hareketli anlar: Fabrika baskına baskın
FOTOĞRAF 6
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İstanbul'daki olay, Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.
Title
Fabrika sahibi sabah saatlerinde içeride tanımadığı kişilerle karşılaştı.
Title
Şüpheliler ile fabrika sahibi arasında arbede çıktı. Fabrika sahibi şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Title
Bir süre sonra ise vurulan kişinin yakınları fabrikaya sopalarla baskın yaptı.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Yakalanan 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.
Title
Şüpheliler ve fabrika sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Esenyurt'ta hareketli anlar: Fabrika baskına baskın
İstanbul Esenyurt'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.
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