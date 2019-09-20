Esenyurt'ta hareketli dakikalar: Fabrika baskınına baskın

İstanbul'daki olay, Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.
Fabrika sahibi sabah saatlerinde içeride tanımadığı kişilerle karşılaştı. Şüpheliler ile fabrika sahibi arasında arbede çıktı. Fabrika sahibi şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre sonra ise vurulan kişinin yakınları fabrikaya sopalarla baskın yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yakalanan 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.
Şüpheliler ve fabrika sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.