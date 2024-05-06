2024 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzda KPSS başvuru ücretinin yanı sıra başvuru tarihlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Bir kamu kurumunda memur olmanın yolunu açan KPSS iki yıl ara ile düzenleniyor ve sınava yoğun bir katılım oranı bulunuyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar?
2024 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
3 Mayıs’ta başlayan 2024 KPSS Lisans başvuruları 15 Mayıs’ta sona erecek. Başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiren adayların son başvuru tarihine kadar başvuru ücretini yatırması gerekiyor.
2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2024 KPSS başvuru ücreti başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre;
- KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350.00 TL
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235.00 TL
- ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 350.00 TL olarak belirlendi.
2024 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
2024 KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.