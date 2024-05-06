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KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2024 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi

Devlet bünyesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda memur olmak isteyen adayların katılım göstereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı için lisans başvuruları 3 Mayıs Cuma günü itibariyle başladı. 2024 KPSS başvurusu 15 Mayıs’ta sona erecek. Devlet kadrolarına memur veya öğretmen olarak atanabilmek isteyen adaylar KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte İşte 2024 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi.

14:23 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:26 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
KPSS başvuru ve sınav takvimi
KPSS başvuru ve sınav takvimi

2024 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kılavuzda KPSS başvuru ücretinin yanı sıra başvuru tarihlerine ilişkin detaylar da yer aldı. Bir kamu kurumunda memur olmanın yolunu açan KPSS iki yıl ara ile düzenleniyor ve sınava yoğun bir katılım oranı bulunuyor. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar?

2024 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

3 Mayıs’ta başlayan 2024 KPSS Lisans başvuruları 15 Mayıs’ta sona erecek. Başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiren adayların son başvuru tarihine kadar başvuru ücretini yatırması gerekiyor.

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültüre, Eğitim Bilimlerine, Alan Bilgisine ve ÖABT’ye başvurular 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DHBT’ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvuru ücreti başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre;

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 350.00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 235.00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 350.00 TL olarak belirlendi.

2024 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2024 KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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