Gündem Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı
3. SAYFA

İstanbul Eyüpsultan'da otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

İstanbul Eyüpsultan'da bir otomobilde çıkan, daha sonra doğalgaz kutusuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale etti.

İstanbul Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan yangın, doğalgaz kutusuna sıçradı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak’ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sahibi, müdahalesine rağmen yangını söndüremedi. Kısa sürede büyüyen alevler, bir binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, BEDAŞ elektrik, İGDAŞ doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tazyikli suyla yangına müdahale ederek alevlerin binayı sarmasına engel olmaya çalıştı.

BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla doğalgaz ve elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

Yangın sonucu otomobilde ve binanın girişinde hasar meydana geldi.

İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın evlere sıçradı
GÜNDEM
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Bu iş bitmiştir

Bu iş bitmiştir

​MHP lideri Bahçeli'den ABD'ye S-400 resti.
Kandil ve Metina vuruldu

Kandil ve Metina vuruldu

​Pençe Harekatı'yla koordineli hava operasyonu düzenlendi.
Anındakarşılık verildi

Anında
karşılık verildi

İdlib'deki gözlem noktasına saldırı düzenlendi.
Projelerle boş vaatler kapışacak!

Projelerle boş vaatler kapışacak!

Adaylar bugün televizyonda karşı karşıya gelecek.
9 ayın zirvesinde

9 ayın zirvesinde

​Haftalık bazda yüzde 1 getiri sağladı.
Saniyeler<br>kala yetiştirdi

Saniyeler
kala yetiştirdi

​YKS'ye geç kalan öğrencinin imdadına polis yetişti.
Karı koca öldü

Karı koca öldü

Sele kapılan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Hedefinde<br>New York Times var

Hedefinde
New York Times var

ABD Başkanı Trump, gazeteyi sanal ihanet ile suçladı.
Cehennem Deresi'nde çatışma

Cehennem Deresi'nde çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Kur'an-ı Kerim provakasyonu

Kur'an-ı Kerim provakasyonu

​Norveç'te İslam karşıtı grup Müslümanlara hakaret yağdırdı.
Bölgesel değil küresel aktör

Bölgesel değil küresel aktör

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Asya Zirvesi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Eminönü'nde bulundu

Eminönü'nde bulundu

​Vatandaşlar görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
7,4'lük <br>depremle sarsıldı

7,4'lük
depremle sarsıldı

​Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Biz yaptık o övündü

Biz yaptık o övündü

​Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Yusuf Uzun, Yeni Şafak'a konuştu.
Tatbikat fiyaskosu

Tatbikat fiyaskosu

​Denizkurdu-2019'u taklit etmeye çalışan Yunanistan, cılız tatbikatıyla alay konusu oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.