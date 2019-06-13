İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın evlere sıçradı

İzmir'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.

Fahrettin Altay Mahallesi’ne bulunan Mehmetçik Anıtı yakınındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 arazöz ve bir helikopterle müdahale ediyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir eve de sıçradı.

Evde bulunan yaşlı bir kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgedeki yangının evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

FOTOĞRAF 16 İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. yangın, Balçova ilçesindeki bir ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlarken, ekipler yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. İzmir'de ormanlık alandaki yangın evlere sıçradı İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki iki eve sıçradığı belirtiliyor.

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