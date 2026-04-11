Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik kayıp yaşadı. Bordo-mavililerin golünü 58. dakikada Ozan Tufan atarken, skoru belirleyen golü Alanyaspor adına 66. dakikada Güven Yalçın (P) kaydetti.
Karadeniz ekibinde sarı kart gören orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 64 yaptı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u mağlup ettiği senaryoda fark 6'ya yükselecek.
Fırtına bir sonraki hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise 32 puanda kalırken 11. sırada konumlandı. Yeşil-turunculular Kasımpaşa'ya konuk olacak.
17' Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.
35' Sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
58' Wagner Pina sağ kanattan içeri kesti. Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1.
66' VAR incelemesinde Trabzonsporlu Chibuike'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve Alanyaspor penaltı kazandı. Güven Yalçın penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1.