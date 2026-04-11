Fırtına Alanya'da takıldı: Alanyaspor 1-1 Trabzonspor (ÖZET)

Fırtına Alanya'da takıldı: Alanyaspor 1-1 Trabzonspor (ÖZET)

19:00 11/04/2026, Cumartesi
G: 11/04/2026, Cumartesi
Mücadeleden kare.
Mücadeleden kare.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik kayıp yaşadı. Bordo-mavililerin golünü 58. dakikada Ozan Tufan atarken, skoru belirleyen golü Alanyaspor adına 66. dakikada Güven Yalçın (P) kaydetti.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Bordo-mavililerin golünü 58. dakikada Ozan Tufan atarken, skoru belirleyen golü Alanyaspor adına 66. dakikada Güven Yalçın (P) kaydetti.


Karadeniz ekibinde sarı kart gören orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli cezalı duruma düştü.


Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 64 yaptı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u mağlup ettiği senaryoda fark 6'ya yükselecek.


Fırtına bir sonraki hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor ise 32 puanda kalırken 11. sırada konumlandı. Yeşil-turunculular Kasımpaşa'ya konuk olacak.


ALANYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Alanyaspor:
Victor, Enes, Lima, Aiti, Ümit, Ruan, Makouta, Maestro, Efecan, Ui-jo, Güven.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Augusto.

MAÇTAN DAKİKALAR

17' Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.

35' Sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

İKİNCİ YARI

58' Wagner Pina sağ kanattan içeri kesti. Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1.

66' VAR incelemesinde Trabzonsporlu Chibuike'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve Alanyaspor penaltı kazandı. Güven Yalçın penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1.


ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
Alanyaspor - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
