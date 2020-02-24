Gündem İstanbul Güngörende iş yerinde patlama sonrası yangın
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İstanbul Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın

İstanbul Güngören'de iş yerinde patlama sonrası yangın

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı. Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan bir binada sobadan yangın çıktı.

5 katlı binanın 4. katında ısı yalıtım malzemesi üretimi yapan bölümünde yangın nedeniyle solüsyon sıkışması sonucu patlama da gerçekleşti.

Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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GÜNDEM
Tartıştığı servis şoförünü tiner döküm ateşe verdi

Yangının ardından binanın olduğu sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İşyerine ait bir minibüste de maddi hasar oluşurken, binada bulunan vatandaşlardan Ali Argun yüzünden yaralandı.

İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

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