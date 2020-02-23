Gündem Tartıştığı servis şoförünü tiner döküm ateşe verdi
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Tartıştığı servis şoförünü tiner döküm ateşe verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, öğrenci servisi içinde şoför Eray Ç. ile Döndü Y. tartışmaya başladı. Döndü Y, tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tineri Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanan şoförün hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken cani kadın tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Servis şoförünün vücudunun büyük bir kısmı yandı.
Servis şoförünün vücudunun büyük bir kısmı yandı.

Çaycuma'da akılalmak bir olay yaşandı. Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç, öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y, yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Servis şoförü Eray Ç.

Ankara'ya sevk edildi

Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç'nin vücudunun büyük kısmı yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şoför, ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Servis kullanılamaz hale geldi.

Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.

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