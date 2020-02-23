Tartıştığı servis şoförünü tiner döküm ateşe verdi

Çaycuma'da akılalmak bir olay yaşandı. Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç, öğrencileri evlerine bırakıp döndükten sonra minibüse aldığı Döndü Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Döndü Y, yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi.
Ankara'ya sevk edildi
Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç'nin vücudunun büyük kısmı yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şoför, ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Eray Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.