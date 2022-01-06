Arnavutköy’e yeni Kur’an Kursu

Arnavutköy’de yapımı tamamlanan “Ravza 4-6 yaş Kur’an Kursu” açıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Hangi yönden bakarsak bakalım gerek idareci gerek ebeveyn her şeyimizi çocuklarımızın geleceğini nasıl olumlu yönde etkileriz diye hep bir çaba içerisindeyiz. Güzel bir insan olsunlar, topluma faydalı olsunlar, faydalı birey haline gelsinler diye gayret sarf ederiz. Çocuklarımıza nasihat ederken de iyi insanları temel değerleri nedir onunla donanmaları için her türlü gayreti sarf ederiz” ifadelerini kullandı.