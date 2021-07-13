Gündem Düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı
İSTANBUL

Düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul Esenler’de bir düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Damat ve gelin tarafı birbirine girdi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul haber: Düğünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Kavga düğün salonunun dışında da devam etti.


Olay, geçen Cumartesi günü 23.00 sıralarında Esenler’de bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğünde halay sırasında damat tarafından bir davetlinin, gelinin kız kardeşini taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

Gelin ve damat tarafları düğün salonu içinde kavga etmeye başladı. Kavga düğün salonunun dışında da devam etti. Taraflar çevredeki vatandaşlarca güçlükle ayrılırken, polis ekipleri kavgaya karışan davetlileri gözaltına alarak karakola götürdü.

Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tacizden gözaltına alındı elindeki döner ayranı bırakmadı
GÜNDEM
Tacizden gözaltına alındı elindeki döner ayranı bırakmadı
Abone Ol Google News
Sahte hesaplara onay

Sahte hesaplara onay

​Twitter'daki manipülasyon konusunu gündeme getirdi.
Trabzon bu yeniliği sevecek

Trabzon bu yeniliği sevecek

​Sürmene bıçağının 50 yıllık geleneğini pandemide bozdu.
TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiyede kalacak

Çok sayıda can kaybı var.

Üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​İHA'lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor.
Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs hastalarının da kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yangında 45 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.
Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı
Hayat

Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı

Tekirdağ’da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı. Hasta yakınları bir peçete üzerine yazdıkları notta, “Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.