Gündem Tacizden gözaltına alındı elindeki döner ayranı bırakmadı
ÇORUM

Tacizden gözaltına alındı elindeki döner ayranı bırakmadı

Çorum'da 52 yaşındaki kadın, kendisine bir günde iki kez sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü İ.A.’yı (54) döner yerken görüp, polise yakalattı. İ.A.'nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye, ayranı da içmeye devam ettiği görüldü.

Haber Merkezi DHA
Tacizden gözaltına alındı elindeki döner ayranı bırakmadı
Gözaltına alınan İ.A. ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam etti.

Gazi Caddesi’nde ismi açıklanmayan kadın, yolda yürürken İ.A. isimli kişinin 2 kez sözlü tacizine uğradı. Aynı yol üzerinden geri dönen kadın, İ.A.’yı dönercide görünce hemen polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, döner yiyen İ.A.’yı karakola götürmek istedi.

İ.A., bu sırada, “Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım” dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A.’nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.

DHA

'YAZIK GÜNAH BANA KARDEŞİM’

Kadının polislere, “Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben ‘tacizciyi bulacağım’ diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi” dedi.

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

İşte CHP’nin kadın hakları: Taciz tecavüz mafya!
GÜNDEM
İşte CHP’nin kadın hakları: Taciz tecavüz mafya!

Sarılmaya teşebbüs 'cinsel taciz' sayıldı
GÜNDEM
Sarılmaya teşebbüs 'cinsel taciz' sayıldı

Cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatıyordu: Ünlü komedyen serbest bırakıldı
DÜNYA
Cinsel taciz suçlamasıyla hapis yatıyordu: Ünlü komedyen serbest bırakıldı
Abone Ol Google News
160 isimsizçocuk mezarı bulundu

160 isimsiz
çocuk mezarı bulundu

​Kanada'da dehşete düşüren bir toplu mezar daha.
Piknik acı bitti

Piknik acı bitti

​Gölete düşen kadının cesedi 28 metre derinlikte bulundu.
Terfi de ister misiniz

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​Türkiye Büyükelçiliği'nden bir heyet KKTC'yi ziyaret etti.

'Duruşu ve sözüyle<br>cesur bir adam'

'Duruşu ve sözüyle
cesur bir adam'

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

20'ye yakın<br>hastalık taşıyor

20'ye yakın
hastalık taşıyor

​İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: Popülasyonu artıyor
'Çok keyifliydim<br>o yüzden attım'

'Çok keyifliydim
o yüzden attım'

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.
'Türkiye ile anlaşın'

'Türkiye ile anlaşın'

​Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için çağrı.
Görüntüler Türkiye<br>sınırından değil

Görüntüler Türkiye
sınırından değil

Sosyal medyada yayılan görüntülere yalanlama.
İki bin nüfuslu<br>mahalle karantinada

İki bin nüfuslu
mahalle karantinada

Zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmayacak.
Şafak vakti<br>düğmeye basıldı

Şafak vakti
düğmeye basıldı

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu.
Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmadı

​Uçurumun eşiğinde mahsur kalan kadın için seferber oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.